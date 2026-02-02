Revemar apresenta Carro Peugeot 208 como Grande Prêmio do Rainha das Rainhas 2026

Nesta segunda-feira (2), as 15 candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2026 tiveram a oportunidade de conhecer de perto o grande prêmio da competição, um Peugeot 208, zero quilômetro, oferecido pela Revemar. O concurso, que é um dos mais tradicionais do Estado do Pará, fortalece a cultura local e destaca a beleza das participantes, e a parceria com a Revemar, que contribui para o sucesso do evento.

A gerente de marketing do Grupo Revemar, Manuela Souza, destaca que a colaboração entre a Revemar e o concurso é um reflexo da importância de valorizar a cultura paraense. “Essa parceria não só fortalece a cultura local como também exalta a beleza da mulher paraense. É um projeto com anos de história e credibilidade, e estamos orgulhosos de fazer parte disso há quatro anos”, afirmou Manuela. A cada edição, o prêmio se torna ainda mais especial, e neste ano, a Revemar apostou em um carro de alta tecnologia, representando um grande passo na evolução da premiação.

Diego Duarte, gerente comercial da Revemar Peugeot, revelou com entusiasmo as inovações trazidas pelo Peugeot 208, o novo prêmio do concurso. Segundo Diego, o carro oferece muito mais do que os modelos anteriores. "Este ano, inovamos ao presentear a vencedora com um carro moderno, tecnológico e muito confortável. O Peugeot 208 não é apenas um carro bonito, ele entrega muito mais em termos de qualidade e experiência de condução", disse Diego.

O Peugeot 208, modelo 2025, é uma versão sofisticada e ideal para quem busca versatilidade. "Ele se adapta bem tanto à cidade quanto à estrada. Quem gosta de aventuras fora da cidade vai se dar bem, assim como quem precisa de conforto e praticidade no trânsito urbano", acrescentou a gerente de marketing.

Embora o Peugeot 208 seja um modelo premium, o preço do carro está em uma faixa atrativa, entre 97 e 99 mil reais, tornando-o acessível dentro da categoria de veículos de qualidade superior. "Com itens de série como teto panorâmico, rodas de liga leve aro 16, faróis de LED e central multimídia com carregamento por indução, este carro é um excelente exemplo de como a qualidade pode ser acessível", ressaltou Diego. Ele ainda destacou que o veículo é parte de um grupo estelante, o terceiro maior conglomerado automotivo do mundo, o que garante a confiança e excelência do modelo.

A vencedora do Rainha das Rainhas 2026 que conquistar o Peugeot 208 poderá contar com um veículo de alta performance e durabilidade. "Tenho certeza que a rainha que levar o prêmio para casa vai se apaixonar pelo carro, que é perfeito para o seu dia a dia e que vai acompanhá-la por muitos anos", finalizou Diego Duarte.

O concurso

O Rainha das Rainhas é consagrado como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil. Este ano, o evento será no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

A programação faz parte da sequência de eventos que antecedem o tradicional concurso de beleza e fantasia promovido pelo Grupo Liberal. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Artístico Imaterial do Pará, o Rainha das Rainhas completa 78 anos em 2026.

Lembrando que este ano, quem vai comandar o final da festa é a aparelhagem Carabao.

Ingressos

As vendas de ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. Para o primeiro lote, o valor da entrada para a pista é de R$ 40. Podem ser adquiridos online, no link https://tickzi.com.br/, com limite de até 10 entradas por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. As mesas estão esgotadas.

Patrocinadores

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribenha, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.