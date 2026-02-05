Capa Jornal Amazônia
Cultura

Desfile escolas de samba de Belém 2026: veja datas, ordem de desfile e como comprar ingresso

O Carnaval da capital paraense conta com apresentação das sete agremiações filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA)

Lívia Ximenes
fonte

Em 2026, as apresentações das escolas de samba de Belém ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro (Foto/Reprodução/Agência Belém)

O Carnaval de Belém 2026 conta com o tradicional desfile das agremiações filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA). Nesse ano, as apresentações ocorrem no final de fevereiro. Os ingressos já estão à venda. Confira abaixo as principais informações da programação carnavalesca.

Quando e que horas as escolas de samba de Belém desfilam em 2026?

As sete agremiações carnavalescas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém desfilam, em 2026, nos dias 27 e 28 de fevereiro, a partir das 22h.

Onde vai ser o desfile das escolas de samba de Belém em 2026?

Em 2026, o desfile das escolas de samba de Belém ocorre de maneira tradicional, na Aldeia Amazônica (Aldeia Cabana). O espaço é localizado na avenida Pedro Miranda, entre as travessas Pirajá e Enéas Pinheiro, no bairro da Pedreira.

Qual a ordem do desfile das escolas de samba de Belém em 2026?

A ordem do desfile das sete agremiações carnavalescas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém foi definida em agosto de 2025. Conforme o sorteio, as escolas se apresentam na ordenação abaixo.

Dia 27/02, sexta-feira

  1. Xodó da Nega
  2. Embaixada de Samba do Império Pedreirense
  3. Acadêmicos da Pedreira
  4. Bole-Bole

Dia 28/02, sábado

  1. Matinha
  2. Boêmios da Vila Famosa
  3. Quem São Eles
  4. Deixa Falar

Como e onde comprar ingressos para o desfile das escolas de samba de Belém em 2026?

Os ingressos para o desfile das escolas de samba de Belém em 2026 estão disponíveis on-line. As entradas variam entre R$ 250 e R$ 1,5 mil, conforme localização e benefícios que cada um oferece. Para saber mais, clique aqui.

Cultura
