Desfile escolas de samba de Belém 2026: veja datas, ordem de desfile e como comprar ingresso
O Carnaval da capital paraense conta com apresentação das sete agremiações filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA)
O Carnaval de Belém 2026 conta com o tradicional desfile das agremiações filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA). Nesse ano, as apresentações ocorrem no final de fevereiro. Os ingressos já estão à venda. Confira abaixo as principais informações da programação carnavalesca.
Quando e que horas as escolas de samba de Belém desfilam em 2026?
As sete agremiações carnavalescas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém desfilam, em 2026, nos dias 27 e 28 de fevereiro, a partir das 22h.
Onde vai ser o desfile das escolas de samba de Belém em 2026?
Em 2026, o desfile das escolas de samba de Belém ocorre de maneira tradicional, na Aldeia Amazônica (Aldeia Cabana). O espaço é localizado na avenida Pedro Miranda, entre as travessas Pirajá e Enéas Pinheiro, no bairro da Pedreira.
Qual a ordem do desfile das escolas de samba de Belém em 2026?
A ordem do desfile das sete agremiações carnavalescas filiadas à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém foi definida em agosto de 2025. Conforme o sorteio, as escolas se apresentam na ordenação abaixo.
Dia 27/02, sexta-feira
- Xodó da Nega
- Embaixada de Samba do Império Pedreirense
- Acadêmicos da Pedreira
- Bole-Bole
Dia 28/02, sábado
- Matinha
- Boêmios da Vila Famosa
- Quem São Eles
- Deixa Falar
Como e onde comprar ingressos para o desfile das escolas de samba de Belém em 2026?
Os ingressos para o desfile das escolas de samba de Belém em 2026 estão disponíveis on-line. As entradas variam entre R$ 250 e R$ 1,5 mil, conforme localização e benefícios que cada um oferece. Para saber mais, clique aqui.
