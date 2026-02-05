Capa Jornal Amazônia
Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

O Liberal
fonte

João e Alexia se conhecem desde a infância, pois estudaram juntos. O namoro foi oficializado publicamente durante o evento Forbes The Party e em uma aparição no Teleton 2025 (Reprodução)

A recente aproximação entre o apresentador João Silva e a influenciadora Aninha Nóbrega tornou-se um dos assuntos mais comentados da semana, cercada de surpresas sobre o status de relacionamento de ambos. Até pouco tempo, o público acreditava que Aninha permanecia casada, enquanto o filho de Faustão ainda mantinha seu namoro com a também influenciadora paraense Alexia Novelino. No entanto, os indícios apontam que ambos os compromissos terminaram recentemente, abrindo caminho para o que parece ser um novo casal.

Aninha, que hoje tem 25 anos, conquistou milhões de seguidores ao transformar sua rotina familiar em uma espécie de reality show nas redes sociais; ela foi casada por sete anos com Gabriel Gonzaga, com quem teve dois filhos, e embora a separação tenha sido confirmada apenas recentemente como algo que ocorreu "há um tempinho", seguidores já especulavam a solteirice da mineira há algumas semanas.

A dinâmica amorosa de João Silva seguiu um cronograma similar de mudanças, já que, até o período do Natal, o apresentador ainda era visto publicamente ao lado de Alexia Novelino, com quem compartilhava registros românticos e descrevendo-a como seu "amor de infância".

Apesar do novo envolvimento, João ainda mantém fotos com Alexia em seu perfil oficial no Instagram, o que reforça a ideia de que o término foi muito recente. O novo capítulo da vida de João Silva ao lado de Aninha Nóbrega ganhou força após os dois serem flagrados aos beijos durante um jantar no Rio de Janeiro há poucos dias, além de terem sido vistos em um encontro mais intimista na mesma cidade, acompanhados por outro casal.

A influenciadora Alexia Novelino, de 20 anos, é natural de Belém, no Pará. Ela é filha do empresário e ex-deputado estadual Alessandro Novelino, que faleceu em 2012, vítima de um acidente aéreo. Atualmente morando em São Paulo, onde estuda Administração, a jovem ganhou projeção nacional ao namorar o apresentador João Silva, filho de Faustão, relação que foi oficializada no final de 2025. Os dois se conhecem desde a infância, pois estudaram juntos. O namoro foi oficializado publicamente durante o evento Forbes The Party e em uma aparição no Teleton 2025. Na época, João chegou a se referir a ela como seu "amor de infância".

Cultura

João Silva

Alexia Novelino
Celebridades
FIM DO ROMANCE?

