Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Kim Kardashian, de 45 anos, e o piloto Lewis Hamilton, de 41, estariam vivendo um romance discreto, segundo informações do tabloide The Sun. Fontes relatam que o suposto casal foi filmado chegando ao hotel em Paris, na França, na mesma SUV, acompanhado de seus guarda-costas. Antes disso, eles teriam viajado juntos em um jato particular, segundo o site TMZ, reforçando os rumores de que a relação é mais do que uma amizade.

Antes da viagem à capital francesa, Kim e Lewis teriam passado um fim de semana em Cotswolds, na Inglaterra. De acordo com o The Sun, o casal se hospedou no luxuoso Estelle Manor, dividindo o mesmo quarto e aproveitando todas as comodidades do hotel. Dois guarda-costas permaneceram do lado de fora para garantir privacidade e segurança.

O casal teria se hospedado no prestigiado Estelle Manor, onde, de acordo com uma fonte próxima, eles desfrutaram de privacidade total. "Foi tudo muito discreto e romântico. Eles claramente queriam passar um tempo a sós", revelou a fonte ao tabloide. Durante sua estadia, Kim e Lewis usaram a piscina e o spa com exclusividade, aproveitando cada momento sem serem incomodados.

Embora ambos mantenham a vida pessoal longe dos holofotes, os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)