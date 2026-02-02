Morre Heliana Barriga, poeta e contadora de histórias apaixonada pelo público infantil

A escritora e contadora de histórias paraense Heliana Barriga faleceu nesta segunda-feira, 02. Ela era conhecida por sua vasta produção literária infantil e havia sido homenageada na 26ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro, em 2023.

Nascida em Castanhal, Heliana Barriga dedicou mais de 40 anos de sua vida à escrita para o público infantil. Sua obra, porém, transcendeu as faixas etárias, cativando também adultos com narrativas envolventes que mexiam com o imaginário de quem se dispunha a desbravar o universo de suas histórias.

A causa da morte, segundo familiares, foi infarto.

A reportagem segue em busca de mais informações sobre o ocorrido.