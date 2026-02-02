Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Xande de Pilares lança ‘Nos Braços do Povo Vol. 2’ e celebra parceria em single para Maria Bethânia

O cantor e compositor apresenta seu mais novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro. Além disso, o artista acaba de ter a inédita "Vera Cruz" gravada pela icônica Maria Bethânia

Bruna Dias Merabet
fonte

Xande de Pilares lança “Nos Braços do Povo Vol. 2” (Natan Costa)

O cantor Xande de Pilares apresenta ao público o audiovisual “Nos Braços do Povo Vol. 2”. O lançamento dá continuidade a um projeto que celebra o samba e vem acumulando milhões de streams. Gravado no Bar do Zeca Pagodinho, no Vogue Square, no Rio de Janeiro, o trabalho reafirma a conexão de Xande com as raízes do gênero e com as histórias que marcam sua trajetória. A produção musical é de João Carlos Filho.

O artista é destaque na cena musical há anos, mas, no mês de janeiro, conquistou um grande feito. Xande teve uma música inédita gravada por Maria Bethânia. A canção “Vera Cruz” faz parte do projeto “Maria Bethânia – 60 anos de carreira”.

A música é uma parceria de Xande com Paulo César Feital e foi composta especialmente para Bethânia. “Vera Cruz”, que é um samba de letra forte e emocionante, celebra a cultura afro-brasileira de um Brasil soberano, pátria dos Exus, em versos como: “Chefe de outra pátria não me induz / Quem vai me guiar / Guarde seu preconceito / Sou livre pra sambar / Carrego nos meus ombros / os quilombos de além-mar”. A letra também faz referências a Clementina de Jesus, Chico Xavier e Zé Pelintra.

“Tive a honra de compor essa música com Paulo César Feital, um dos meus ídolos. Eu achei a letra interessante e liguei para Maria Bethânia, uma pessoa que eu tenho a honra de ter como amiga. Perguntei o que ela achava e Bethânia se encantou com a música. Eu fiquei muito feliz, porque crescer ouvindo uma pessoa e se tornar compositor dessa mesma pessoa não tem preço. Primeiro, ela gravou ‘Cria da Comunidade’, agora, ‘Vera Cruz’”, disse o carioca ao Grupo Liberal.

Agora, com o lançamento de “Nos Braços do Povo Vol. 2”, Xande de Pilares oferece um encontro entre gerações, vozes e histórias que mantêm o samba vivo e pulsante.

Um dos pontos altos do novo trabalho é a faixa “Moro Lá”, composição de Elias José, Zé Carlos e Flávio Moreira, que fez o público vibrar. O álbum conta com 42 faixas e traz participações especiais de Ferrugem, que divide os vocais nas faixas “Esqueci de Te Esquecer”, “Degradê” e “A Paz”; de Sombrinha, emprestando sua elegância e tradição a canções como “Pra Viver Assim”, “Oitava Cor” e “É Sempre Assim”; e de Diogo Nogueira, na regravação de “Espelho”, clássico de João Nogueira que segue emocionando gerações.

O projeto também transita por sucessos de nomes da MPB, como “Kid Cavaquinho”, “Linha de Passe”, “Da África à Sapucaí” e “Nação”, de João Bosco; “Meu Guri”, de Chico Buarque; “Anunciação”, de Alceu Valença; e “Só Quero um Xodó”, de Anastácia e Dominguinhos.

Com um repertório diverso, “Nos Braços do Povo Vol. 2” passeia por obras consagradas do samba e da MPB, canções autorais e homenagens às escolas de samba, reafirmando Xande de Pilares como um dos grandes intérpretes e compositores da música brasileira.

“’Nos Braços do Povo, Vol. 2’ está emocionante e é uma forma que eu tenho de reviver as rodas de samba dos tempos do Grupo Riacho, Sambola, Pagode do Boleiro, Compasso da Vila, do Pagode da Tia Gessi, do Grupo Só Vodka, no Morro do Turano, do Mestre Louro, na Barraca do Salgueiro, entre outras. A ideia é mostrar uma roda de samba como ela é, sem apelar. Então, são canções do lado A, lado B, do lado C, lado D, até terminar o alfabeto, porque tem muita música boa no mundo”, afirma o artista, que comanda uma roda de samba toda quinta-feira no Bar do Zeca Pagodinho, local da gravação.

 

 

.
