Músico diz que foi 'muso' de Roberto Carlos em 'As Canções que Você Fez Pra Mim'

Roberto Carlos tem algumas musas inspiradoras para suas composições. Ele mesmo admite isso em suas apresentações - embora evite falar o nome das homenageadas. Mas nem todas as canções de amor que ele fez foram inspiradas por uma mulher.

Uma pelo menos foi feita para um muso, o baterista e percussionista Dedé Marquez, 83 anos, que conhece Roberto desde o começo dos anos 1960.

Trata-se de As Canções Que Você Fez Pra Mim, lançada por Roberto no álbum O Inimitável, de 1968, época que a Jovem Guarda ainda estava em alta. Quem contou essa história foi o próprio Dedé, em entrevista ao podcast Disco Voador, de Ramon Duccini, divulgada nesta quinta-feira, 29.

Dedé conta que, naquela época, morava com Erasmo Carlos em um sítio no bairro de Interlagos, em São Paulo. O músico conta que a cantora e compositora Martinha, também gravada por Roberto, ia até a casa para mostrar suas canções.

"um dia Roberto me viu bebendo, meio amuado, lá no sítio. Eu tomava remédio para dormir, cambaleava (...). Aí ele fez essa música, como se eu ouvisse as canções que a Martinha fazia para mim", conta. A música também é assinada por Erasmo Carlos.

Além de Roberto, com quem se apresentou pelo Brasil e por outros países, Dedé acompanhou Caetano Veloso e gravou compactos durante a Jovem Guarda.

As Canções Que Você Fez Pra Mim também fez sucesso na voz de Maria Bethânia, nos anos 1990, e batizou o álbum que a cantora fez dedicado às composições de Roberto e Erasmo Carlos. Em 2025, Bethânia incluiu a música em seu show em comemoração de 60 anos de carreira.