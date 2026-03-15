Oscar 2026: 'Valor Sentimental' ganha de 'O Agente Secreto' e vence Melhor Filme Internacional
O filme 'O Agente Secreto' também concorria na mesma categoria, mas não conseguiu levar a estatueta para a casa
O longa "Valor Sentimental" conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional na cerimônia do Oscar 2026, realizada neste domingo (15), em Los Angeles. Após uma conquista inédita em 2025 com "Ainda Estou Aqui", o Brasil este ano bateu na trave e não conseguiu levar para a casa com "O Agente Secreto" a estatueta, que concorria a categoria.
VEJA MAIS
Dirigido por Joachim Trier, o longa norueguês acompanha a história de Gustav Borg, personagem interpretado por Stellan Skarsgård. O personagem é apresentado como um cineasta que, após anos distante da família, tenta retomar o contato com as duas filhas.
A narrativa se desenvolve a partir desse reencontro, quando Gustav propõe transformar experiências familiares em um novo projeto cinematográfico. A partir dessa relação, o filme aborda conflitos pessoais, memórias e os desafios da reconexão entre pai e filhas.
Conhecido por trabalhos como A Pior Pessoa do Mundo, Trier constrói no longa uma trama centrada nas relações familiares e nas marcas deixadas pelo tempo e pelas escolhas pessoais.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA