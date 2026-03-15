Paul Thomas Anderson vence Oscar de Melhor Roteiro Adaptado
O filme é baseado no livro de Thomas Pynchon
O diretor Paul Thomas Anderson recebeu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Uma Batalha Após A Outra (com base no livro de Thomas Pynchon), na 98ª edição da premiação neste domingo, 15, em Los Angeles.
História
Após atuar em um grupo revolucionário durante sua juventude, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) acredita ter se livrado do seu passado violento. Tudo muda, no entanto, quando antigos inimigos raptam sua filha. Entre frustrações e tristezas, o ex-guerrilheiro se reúne com os antigos membros de equipe e, juntos, eles vão atrás da filha sequestrada. Inspirado na literatura de Thomas Pynchon, o longa marca a primeira vez em que Paul Thomas Anderson e Leonardo DiCaprio trabalham juntos.
