Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Paul Thomas Anderson vence Oscar de Melhor Roteiro Adaptado

O filme é baseado no livro de Thomas Pynchon

Estadão Conteúdo
fonte

"Uma Batalha após a Outra" (Divulgação)

O diretor Paul Thomas Anderson recebeu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por Uma Batalha Após A Outra (com base no livro de Thomas Pynchon), na 98ª edição da premiação neste domingo, 15, em Los Angeles.

História

Após atuar em um grupo revolucionário durante sua juventude, Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) acredita ter se livrado do seu passado violento. Tudo muda, no entanto, quando antigos inimigos raptam sua filha. Entre frustrações e tristezas, o ex-guerrilheiro se reúne com os antigos membros de equipe e, juntos, eles vão atrás da filha sequestrada. Inspirado na literatura de Thomas Pynchon, o longa marca a primeira vez em que Paul Thomas Anderson e Leonardo DiCaprio trabalham juntos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oscar 2026

Melhor Roteiro Adaptado

Paul Thomas Anderson
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SÓ O LUXO!

Wagner Moura chega ao Oscar 2026 com relógio avaliado em quase R$ 71 mil

Ator chegou à premiação acompanhado da esposa, Sandra Delgado

15.03.26 22h04

PÉ QUENTE

Oscar: Cassandra Kulukundis, de 'Uma Batalha Após A Outra', vence Melhor Direção de Elenco

A diretora de casting americana levou a estatueta em sua noite de estreia na premiação

15.03.26 21h32

FAMOSOS

Dira Paes publica fotos do visual para comentar o Oscar 2026 na TV Globo; confira

Atriz paraense participará da cobertura da premiação ao lado de Maria Beltrão e Waldemar Dalenogare

15.03.26 21h24

NA EXPECTATIVA

A caminho do Oscar, Lázaro Ramos divide carro com Wagner Moura e publica bastidores na web

O conteúdo compartilhado pelo ator mostrou o clima de expectativa antes do início da cerimônia

15.03.26 21h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

AJUDA

Jesus Luz explica como a namorada 'dá uma mãozinha' em seus conteúdos adultos: 'ela entende'

União e colaboração! Jesus Luz enfatizou que tudo é conversado abertamente com Rafaela

14.03.26 15h52

noite de cinema

Oscar 2026 ao vivo: veja os premiados da noite

Filme 'O Agente Secreto' lidera indicações nacionais; Wagner Moura e Adolpho Veloso também concorrem

15.03.26 19h57

Oscar

Lázaro Ramos relata situação em viagem para participar da Cerimônia do Oscar

Ator se divertiu com reação de agentes da imigração, a caminho dos Estados Unidos, onde vai prestigiar o amigo de longa data e ator, Wagner Moura

15.03.26 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda