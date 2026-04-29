Produção dirigida por Roger Elarrat terá sessão especial em festival em Belém

Adaptação do curta de mesmo nome lançado em 2012, dirigido por Roger Elarrat, o filme “Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista” terá uma sessão especial nesta quarta-feira (29), às 19h, na Casa das Artes, dentro da programação do 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FiDoc. A exibição será em formato work in progress e contará com a presença do diretor. O festival segue até o dia 6 de maio em diferentes espaços de Belém, com entrada gratuita.

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O longa é protagonizado por Carolina Oliveira, que esteve em 2025 no município de Soure, na Ilha do Marajó, para as filmagens. Durante esse período, a atriz participou de atividades na região, com registros em ambientes naturais, interação com búfalos e vivências em rios.

Este é mais um trabalho em parceria com o diretor. Em 2024, ela também protagonizou "Eu, Nirvana", atuação que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz no Festival Internacional O Cubo de Cinema em Língua Portuguesa, realizado em Portugal.

Sinopse

Na história, Juliana trabalha com cinema documental e viaja por diferentes localidades da Amazônia paraense registrando sons e relatos de moradores. Ao longo do percurso, ela se envolve com a história de um homem que teria perdido a alma ainda na infância, em uma narrativa que reúne elementos de memória, oralidade e imaginário amazônico.

Amazônia FiDoc

A sessão faz parte da programação do festival, que reúne produções da Amazônia Legal e da Pan-Amazônia, além de promover encontros entre realizadores, público e o circuito audiovisual.

A 11ª edição do festival conta com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais, Ministério da Cultura e Governo do Brasil, com apoio cultural do Governo do Estado do Pará, Sesc/Pará, Fórum dos Festivais e Mistika. Parceria: Aliança Francesa Belém, Instituto +Mulheres, FICCI e Apex Brasil. A realização e produção são da Z Filmes e do Instituto Culta da Amazônia.

Serviço:

Sessão Especial — “Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista”

Dia: Quarta-feira, 29 de abril;

Horário: 19h;

Local: Casa das Artes;

Entrada gratuita.