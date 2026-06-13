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Morre 'Vovô Anésio', idoso de 88 anos que viralizou nas redes ao mostrar rotina com neto

A família também divulgou informações das despedidas

Estadão Conteúdo
fonte

Influenciador Vovô Anésio sofre acidente e passa por cirurgia (Reprodução)

Conhecido como "Vovô Anésio" nas redes sociais, o influenciador Anésio Fiori morreu neste sábado, 13, aos 88 anos. A família comunicou que ele estava internado em um hospital em Araraquara (SP) após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Nas redes, Anésio era apelidado de "vovô do Brasil". O perfil dele tinha mais de 6,8 milhões de seguidores no TikTok e 6,4 milhões no Instagram. Nessas contas, o neto de Anésio, Caio Fiori, mostrava a rotina ao lado do avô e da avó, Elza.

Anésio ficou conhecido nas redes sociais como "vovô do Brasil".

Os vídeos publicados nos perfis misturavam bom humor com os desafios da terceira idade. Em uma das postagens que viralizaram no TikTok, Anésio brincava que queria comprar "pinga" para colocar no remédio. Em outra publicação, o idoso fica frustrado porque Caio quer ajudá-lo a se sentar direito no sofá.

Caio publicou um vídeo emocionado para se despedir do avô. "Hoje não é um adeus, é um até logo. Vovô Anésio descansou nos braços de Deus, deixando uma história de amor, superação, família e fé. Obrigado a todos que amaram, oraram e acompanharam nosso vovô junto com a gente", disse.

"É uma dor muito grande para todos nós, mas também fica no coração a certeza que ele cumpriu uma missão linda aqui na Terra", afirmou o neto.

O velório de Anésio será aberto ao público e ocorrerá às 18h na Praça Matriz de Rincão, no interior de São Paulo. O sepultamento será neste domingo, 14, às 11h, no cemitério da cidade.

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VOVÔ ANÉSIO/MORTE
Cultura
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