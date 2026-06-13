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Clássico infantil se reinventa no São João em ‘A Gata Borralheira Entre Santos e Galinhas’

A releitura de Cinderela transporta a história para um sítio marajoara, unindo elementos do sagrado e do popular, com elenco de jovens atores e direção de Kesynho Houston

O Liberal
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O espetáculo da Caixa de Teatro apresenta uma versão junina de Cinderela, com música, dança e coreografias inspiradas nas festas de São João, em duas sessões neste domingo (14) (Kesynho Houston)

A Gata Borralheira Entre Santos e Galinhas é um espetáculo teatral apresentado pelo curso de teatro da companhia Caixa de Teatro, com direção e adaptação de Kesynho Houston. Será apresentado neste domingo (14), no Teatro Experimental Waldemar Henrique.

A montagem propõe uma releitura da clássica história da Cinderela, fazendo referência ao nome da personagem principal, transportando a narrativa para o universo rural e festivo das quadrilhas e celebrações de São João. A proposta combina elementos do sagrado e do popular, resultando em uma abordagem sensível e poética do conto infantil.

No coração de um sítio esquecido pelo tempo, entre galinheiros, fogueiras e rezas sussurradas ao pé do altar, vive uma jovem conhecida como Borralheira. Órfã de afeto e cercada pela dura vida rural, ela encontra abrigo entre as galinhas, onde sonha com um destino além da poeira e da solidão.

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Mas, nas noites de São João, quando o céu se acende entre estrelas e balões, o invisível ganha corpo. Os santos descem à terra — Santo Antônio, São João e São Pedro — trazendo travessuras, mistérios e destino. É nesse encontro entre o sagrado e o popular que a vida de Borralheira começa a se transformar.

Guiada por sinais e encantos e pela força de sua própria fé, ela atravessa um caminho de descobertas, onde o amor floresce no meio do terreiro. Entre sonhos e galinhas, nasce uma releitura do clássico infantil Cinderela.

“Essa é uma história mais brasileira, mais viva, mais musical e cheia de alma, de amor e poesia, contada por um elenco completamente apaixonado. Acreditamos que a magia do teatro está em recontar histórias, e essa releitura é um presente para todos nós envolvidos”, explica Kesynho Houston.

No elenco, 16 atores de diferentes idades compõem a montagem, com a jovem Jade Braz no papel da Gata Borralheira, que recebe o nome Ela, em referência à Cinderela. Sua mãe, Lena Braz, interpreta a madrasta, chamada Viúva das Abóboras.

“É sempre um prazer interpretar a protagonista, ainda mais de uma história tão famosa. Porém, uma adaptação como essa exige muito estudo por trás e, claro, principalmente o estudo da própria adaptação e da personagem”, afirma Jade.

“É muito gratificante e engraçado, principalmente pela personagem que minha mãe está interpretando no espetáculo, e nos bastidores nós nos ajudamos muito com a parte de estudo, como, por exemplo, o texto, marcações e muitas outras coisas em que podemos ajudar uma à outra”, completa.

Esse acompanhamento mútuo reflete a preparação necessária para que a montagem funcione de maneira coerente e envolvente, considerando os desafios de conciliar encenação, música e coreografias.

Os jovens atores se dividem entre cenas teatrais e coreografias juninas, com trocas de figurino idealizadas por Lígia Coelho, produtora do Caixa de Teatro. Uma equipe de produção também contribui para dar vida ao espetáculo.

Com classificação livre, A Gata Borralheira Entre Santos e Galinhas terá duas sessões, às 18h e às 20h.

Agende-se 

Data: domingo, 14 
Sessões: 18h e 20h
Local: Teatro Waldemar Henrique
Ingresso: R$ 50 inteira e R$ 25 meia

 

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Cultura

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