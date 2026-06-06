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Designer revela a arte de criar ambientes com identidade

Como parte desse processo, ele está em São Paulo pesquisando novos conceitos e elementos para criar projetos ao público

Eduardo Rocha
fonte

Erinaldo Lucena: pesquisa garante boas ideias para transformação de ambientes (Foto: Divulgação)

Concretizar o desejo de ter uma casa ou escritório confortável e funcional ao mesmo tempo e que expresse dimensões do perfil da pessoa parece, à primeira vista, algo óbvio e fácil de se fazer. Mas, não é nada disso, não. Entre a intenção e o fato consolidado existem nuances que somente com a atuação específica de um profissional do ramo são detectadas, para tornar viável um projeto que contemple o que foi idealizado por esse pretendente. Ou seja, um ambiente com identidade, conectado com quem se serve dele para alçar voos individuais, em família ou em grupo. É isso justamente o que faz o designer de interiores Erinaldo Lucena. Esse  paraense de 56 anos, graduado pela Universidade da Amazônia (Unama) há 23 anos, encontra-se em plena pesquisa profissional e artística na Casacor São Paulo 2026, neste final de semana.

Erinaldo destaca que o design de interiores constitui “uma ciência de transformar espaços físicos em experiências humanas funcionais, seguras e emocionalmente potentes”. “Vai muito além da escolha de cores bonitas ou de dispor móveis em um espaço. Nós não decoramos paredes; nós contamos histórias por meio de design de interiores”, diz.

Esse profissional mora em Belém, mas tem um sócio que atua e São Paulo, e, desse modo, costuma viajar por até seis vezes por ano para esse estado, a fim de estudar, trabalhar e conhecer de perto novidades. Erinaldo Lucena tem bem claro por que adora a profissão dele. “O que mais mexe comigo nessa profissão é a mágica de transformar ambientes, até então inadequados, em algo aconchegante, confortável e funcional. Quando o cliente visualiza o projeto, o brilho nos olhos dele é bem satisfatório pra mim”, explica. Ele acaba de lançar o e-book “Salas: Design de Interiores Descomplicado”.

Ideias e ambientes

Para Erinaldo, assim como para muitos designers de interiores, a Casacor apresenta-se como o evento mais importante da América Latina, pelo fato de que “lá está tudo o que há de melhor e de novidades. “Muitos lançamentos, inclusive, ocorrem nesse evento”, diz.

Erinaldo Lucena destaca como será a participação dele na Casacor São Paulo 2026. “A minha participação sempre é como visitante, mas não me considero um visitante ‘normal’, porque eu levo sempre um olhar técnico, julgando o que funciona no dia a dia do usuário e o que funciona somente para exposição. Faço de uma forma como se os meus clientes e seguidores estivessem lá também. Eu crio cerca de 30 vídeos de diversos ambientes, curiosidades, novidades, coisas inusitadas que eu acredito que vá agregar ou abrir as ideias das pessoas que vão assistir aos vídeos”, revela.

A CASACOR São Paulo 2026 foi aberta no dia 2 deste mês de junho, no Parque da Água Branca. Erinaldo costuma frequentar eventos Casacor, como em Belém (PA), Fortaleza (CE) e em Florianópolis (SC). Mas, há oito anos, ele foca no evento em São Paulo, onde confere outras exposições simultâneas.

Há três anos, Erinaldo Lucena desenvolve o projeto “Me Dá Uma Ideia”. “Ele surgiu quando o cliente me procurava e dizia: ‘Eu só quero uma ideia mesmo, de como pode ficar o meu quarto’, por exemplo. E o cliente acaba executando sozinho o projeto, por já ter alguma expertise em reformas. Um cliente foi passando pro outro, hoje eu tenho uma média de 12 projetos por mês”.

“É um projeto ótimo, porque é rápido. Eu entrego em até 48 horas, prático, cabe no bolso e resolve a dor do cliente. Diferente de um projeto completo que muitas vezes leva até seis meses para ser concluído, dependendo do tamanho do ambiente”, diz Erinaldo. A produção desse designer de interiores pode ser conferida em @QueroReformar.di . 

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