Maiara se pronuncia após ataques sobre aparência e cita ações judiciais

Após se tornar alvo de comentários sobre sua aparência física e comportamento com fãs, a cantora Maiara se pronunciou por meio de uma nota divulgada por sua equipe nas redes sociais. A manifestação ocorreu após a repercussão de vídeos gravados durante o desembarque da artista em Querência, no Mato Grosso.

Nas imagens que circularam na internet, internautas e alguns colunistas passaram a questionar o estado de saúde da sertaneja. Diante da repercussão, a equipe da cantora afirmou que os conteúdos compartilhados nas redes sociais apresentam cortes fora de contexto e edições que distorcem os fatos.

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"Circulam em redes sociais e páginas conteúdos maliciosos e maldosos que visam prejudicar a reputação e a integridade física e mental da artista Maiara. É necessário esclarecer que Maiara goza de plena saúde e integridade. Encontra-se em dia com sua agenda de compromissos profissionais e sua vida pessoal transcorre de forma leve e saudável", informou o comunicado.

A nota também rebate as especulações sobre um possível problema de saúde da cantora e afirma que os vídeos foram editados de forma tendenciosa.

"Os vídeos e conteúdos circulantes utilizam cortes descontextualizados e edições tendenciosas, deliberadamente direcionados para criar uma falsa narrativa de que a artista estaria enferma ou incapacitada", continuava sua equipe.

Ainda segundo o comunicado, os responsáveis pela divulgação dos conteúdos poderão responder judicialmente. A equipe classificou a situação como um caso de difamação e dano moral.

"Essa prática configura difamação e dano moral. A distorção intencional de informações para enganar o público e prejudicar a carreira de uma profissional não pode ser tolerada sob o pretexto de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de difamar", destacou a nota.

Por fim, a assessoria informou que já iniciou procedimentos legais para identificar e responsabilizar os envolvidos na divulgação das publicações.

"As medidas judiciais cabíveis estão sendo analisadas, visando não apenas reparação, mas também responsabilização pelos danos causados. Informamos que já foram iniciados procedimentos legais contra os responsáveis por essas publicações. Respeito é inegociável. Agradecemos a cada fã, página e usuário que, espontaneamente, se posicionou contra a disseminação de informações falsas e a favor do respeito à dignidade de Maiara", finalizou a equipe da cantora.