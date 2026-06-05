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Fala de pai de Tainá Militão sobre Éder Militão repercute: 'Queria que ela fosse mais'

De acordo com ele, preocupação sempre esteve voltada para o futuro dela e para os planos profissionais que imaginava para sua trajetória

Gabrielle Borges
fonte

Éder Militão e Tainá (Reprodução/Redes sociais)

A influenciadora digital Tainá Militão, de 29 anos, revelou que o pai, Sergio Castro, nunca demonstrou entusiasmo em relação ao seu relacionamento com o jogador Éder Militão, de 28 anos. A declaração foi feita durante participação no podcast PodDelas, onde ela também falou sobre o distanciamento familiar e a relação conturbada que mantém com o pai.

Segundo Tainá, os conflitos começaram ainda antes do casamento com o atleta. Ela contou que Sergio chegou a interromper o contato com ela durante períodos importantes de sua vida, incluindo as gestações dos filhos. "Acho que ele não esperava isso de mim. Ele tinha um sonho, queria montar uma clínica para mim, e eu engravidei. Na época, ele não falou comigo", relatou a influenciadora.

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Tainá afirmou que a relação só voltou a se aproximar após o nascimento das crianças. No entanto, o casamento com Éder Militão teria provocado um novo desgaste entre os dois. Apesar das divergências, a influenciadora disse que ainda mantém contato esporádico com o pai por meio de mensagens. Segundo ela, a comunicação acontece principalmente pelo WhatsApp, mas a convivência continua distante.

"Quando casei com o Éder, ele também não gostou muito. Ele falava: 'Poxa, jogador de futebol'. Ficou chateado e disse algumas coisas das quais eu não gostei. Então preferi seguir em frente", contou.

Pai se pronunciou em redes sociais: "estrelinha"

As declarações repercutiram nas redes sociais após Sergio Castro se manifestar publicamente sobre a fala da filha, reacendendo a discussão sobre a relação entre os dois.

Em um comentário publicado no Instagram, Sergio Castro contestou a versão apresentada por Tainá e afirmou que sempre procurou agir pensando no bem-estar da filha. Segundo ele, a família nunca deixou de tentar manter contato, apesar do afastamento. Na publicação, Sergio revelou que uma das irmãs de Tainá chegou a viajar para Madrid, na Espanha, com o objetivo de reencontrá-la e fortalecer os laços familiares.

Sempre teve de tudo. Esses dias a irmã foi visitar ela em Madrid apenas para conversar e tomar um café, lembrar a família. A estrelinha ignorou a irmã, tudo isso por achar que queriam tirar foto com o jogador”, escreveu.

O pai da influenciadora também negou que tenha criticado a filha por ter engravidado ainda jovem. De acordo com ele, sua preocupação sempre esteve voltada para o futuro dela e para os planos profissionais que imaginava para sua trajetória.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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