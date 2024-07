Karoline Lima se pronuncia após Eder Militão pedir guarda de filha deles

Karoline Lima se pronunciou após Eder Militão pedir guarda de filha deles, Cecilia Militão, de 2 anos. A notícia ganhou a web na noite desta terça-feira (16). O jogador do Real Madrid, que alega alienação parental, quer a custódia unilateral da menina e que ela vá morar com ele na Espanha.

A influenciadora postou um vídeo no Stories do seu perfil no Instagram:: "Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar você que, óbvio, na medida do possível, estou bem", disse ela.

"E tudo vai se resolver", frisou Karoline.

Já a advogada da influenciadora, Gabriella Garcia, negou a alienação parental à Quem.

"Karoline é uma mãe exemplar, que há anos tem sofrido assédio processual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível. Não há qualquer indício de alienação parental, que só se configura quando um dos genitores deliberadamente abala o psicológico do filho, colocando-o contra o outro genitor", afirmou.

A modelo de 28 anos e o jogador de 26 se separaram no final da gestação de Cecilia, que nasceu na Espanha. Na ocasião, ela foi processada pela primeira vez poe ele.

Após o nascimento, Karol voltou para o Brasil com a filha, e foi processada por Militão mais de um vez. O ex-casal brigou pelo valor da pensão, ele quis pagar R$ 6 mil para a filha.

Além disso, mais um porblema veio à tona, o jogador quis cortar algumas das despesas com as quais arcava. Militão alega que Karol quer morar no Rio de Janeiro por conta do relacionamento com Léo Pereira, o jogador do Real Madrid diz que a ex vive uma aventura.

Vale lembrar, que Militão casou há um mês com a mãe dos filhos de Léo Pereira, Tainá Castro. Ela vai morar com as crianças na Espanha.