Éder Militão entra na Justiça para obter guarda da filha

O jogador Éder Militão entrou com um processo judicial para obter a guarda de sua filha Cecília, de dois anos, que atualmente mora com a mãe, Karoline Lima. O atleta quer retirar a guarda da mãe pela alegação de alienação parental, um processo de manipulação psicológica para que uma criança se afaste do pai ou mãe.

Gabriella Garcia, advogada da mãe da criança, afirmou à revista Quem que não há nenhuma evidência de qualquer tipo de alienação parental por parte de Karoline. A defesa também salientou que ela é uma mãe exemplar, e que, na verdade, está sofrendo assédio processual por parte de Militão.

“Para que haja uma alteração da guarda para unilateral, é necessário comprovar graves prejuízos psicológicos à criança, o que definitivamente não é o caso. Não há qualquer indício de alienação parental, que só se configura quando um dos genitores deliberadamente abala o psicológico do filho”, explicou a advogada.

A advogada ainda salientou que Cecília não demonstra qualquer traço negativo motivado por alguma influência da mãe, pelo contrário, a criança expressa amor pelo pai.

“As manifestações de Karoline nas redes sociais foram exclusivamente em defesa própria. A alegação de alienação parental é infundada, assim como o pedido de guarda, que foi realizado de forma inadequada”, afirmou Gabriella, acrescentando que a relação de Cecília com a mãe não será abalada por essas acusações.