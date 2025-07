Flávia Alessandra reaparece em ‘Êta Mundo Melhor!’ e lança iniciativa digital focada em bem-estar

O público que estava com saudade de ver Flávia Alessandra na televisão pode comemorar: a atriz realizou uma participação especial na novela das seis da TV Globo, “Êta Mundo Melhor!”, escrita por Walcyr Carrasco. A trama dá continuidade ao sucesso “Êta Mundo Bom!”, exibida em 2016, onde Flávia interpretou Sandra, uma das vilãs mais marcantes de sua carreira. Ela estará no núcleo até o episódio exibido na próxima segunda-feira (14/07), quando Sandra deixa a prisão com a ajuda de Ernesto (Eriberto Leão) e foge para a Bolívia. Com uma mala contendo roupas, dinheiro e uma rota de fuga, a vilã desaparece da história sem deixar rastros.

Ainda não se sabe se essa aparição será única ou se a personagem voltará em outros momentos da trama. Mas, para Flávia Alessandra, a oportunidade de retomar com a personagem foi muito comemorada. “Foi uma delícia reviver a Sandra! Ela é uma personagem que marcou muito a minha carreira e também ficou na memória afetiva do público. Senti um carinho imenso, tanto nas redes quanto nas ruas, é muito bonito ver como ela ainda é lembrada”, afirmou em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Ela também destacou o desejo de explorar novas camadas da personagem. “A Sandra é uma personagem com muitas camadas, e poder explorá-la novamente seria muito especial. A novela começa com ela em um reformatório, uma situação completamente diferente do que vimos anteriormente. É a mesma personagem, mas em um ambiente novo”, disse.

Paralelamente à atuação, Flávia Alessandra tem se dedicado a projetos na internet. No final de 2024, ela lançou ao lado da filha, Giulia Costa, o podcast “Pé no Sofá Pod”, um videocast descontraído em que mãe e filha compartilham experiências e conversam com convidados sobre temas variados.

Segundo Flávia, a troca com a primogênita é enriquecedora. “A Giulia tem um olhar muito fresco, contemporâneo, que me inspira demais. A gente troca muito, se escuta, se provoca. Esse diálogo entre gerações é muito real, é o nosso cotidiano”, contou.

Mais recentemente, a atriz deu início a um projeto de maior abrangência: o portal “Meu Ritual”, lançado no dia 7 de julho. A nova plataforma digital é voltada ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida. Desenvolvido por Flávia e pela Agência Family, que ela comanda junto com o marido, Otaviano Costa, o portal propõe um olhar 360º sobre corpo, mente e alma. Com foco em mulheres e na busca por equilíbrio, o espaço conta com colunistas fixos e convidados, entre eles, a própria Flávia, Otaviano e Giulia.

Flávia contou que a ideia do novo projeto nasceu de vivências pessoais e ganhou força após a pandemia. “A história do ‘Meu Ritual' nasceu quando todos nós percebemos o quanto a atividade física é fundamental. Naquele momento, resolvi criar um aplicativo chamado UTreino, com treinos, bate-papos e podcasts com especialistas. Foi uma forma de tornar acessível o que muitas vezes está longe da realidade de muitas pessoas”, conta a atriz.

Ela também disse que a motivação para ampliar o projeto veio também de dentro de casa. Em 2023, uma questão de saúde envolvendo seu marido, o apresentador Otaviano Costa, serviu de alerta e impulso. O ator e apresentador foi diagnosticado e submetido a uma cirurgia para tratar um aneurisma da aorta ascendente torácica.

“Foi o pontapé para ampliar tudo. Hoje, o UTreino está dentro da plataforma. Através do portal, consigo trazer esses temas com colunistas fixos e convidados, de forma diária, gratuita e com informação de qualidade que, literalmente, muda vidas. Esse é o grande propósito”, afirmou Flávia.

Além das funções já citadas, o portal também comporta episódios inéditos dos programas “Pé no Sofá Pod” e “Só Se Fala Em Outra Coisa”. O projeto é pensado especialmente para mulheres que buscam se priorizar e se reconectar com sua essência.

Para Flávia, a plataforma também representa um espaço de acolhimento. “Recebo esse carinho com muita gratidão e também com consciência. Sei que, de alguma forma, minha trajetória pode inspirar outras mulheres a se priorizarem, a se ouvirem mais. Com o ‘Meu Ritual’, quero justamente ampliar esse diálogo”, disse.

Ainda falando das influências de suas relações familiares na nova fase que está vivendo, Flávia destaca que a parceria entre ela e a filha vai além do conteúdo. Segundo a atriz, dividir projetos com Giulia Costa fortalece não apenas o laço familiar, mas também revela o potencial de uma troca geracional verdadeira.

“É um lugar de troca, de aprendizado, e justamente por isso o podcast está dentro do ‘Meu Ritual'. Queremos mostrar que cada mulher pode criar seus próprios rituais de cuidado, com leveza e autenticidade”, afirma a atriz.

Flávia explica que a proposta da plataforma não é oferecer soluções prontas, mas abrir espaço para a construção de possibilidades. Ela ressalta que cada mulher carrega uma história única e, por isso, merece acolhimento e liberdade para encontrar o seu próprio caminho. “Não é sobre fórmulas prontas, mas sobre compartilhar caminhos possíveis”, diz.