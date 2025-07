Prêmio de música 2025 abre chamamento para envio de obras musicais

A cantora paraense Joelma, que completa 30 anos de carreira, é a homenageada do Prêmio Sebrae Amazônia de Música. Destaque na cena musical do Brasil, a artista sempre exaltou as suas origens, os ritmos e a estética da região amazônica, durante as décadas da sua carreira. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 26 de agosto, no histórico Theatro da Paz, em Belém.

O prêmio, aberto para recebimento de lançamentos musicais, busca valorizar a diversidade musical da região Amazônica e premiar os artistas com obras autorais lançadas ao longo do ano de 2024. O envio das obras pode ser feito no site e será finalizado no próximo dia 22 de julho.

“A cena musical amazônica é muito rica e diversa. Quando a gente fala de Amazônia, estamos falando de muitas Amazônias. Culturalmente, é uma região vasta, e o prêmio é uma forma de dar holofote para os lançamentos desses artistas que, muitas vezes, não encontram espaço em premiações nacionais”, comenta Arthur Espíndola, idealizador do projeto.

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025

O Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 conta com patrocínio do Sebrae, Banpará e Equatorial Pará, por meio da Lei Semear (Fundação Cultural do Pará) e da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet). A realização é da Oriente Multi Produções e Milk Produções, em parceria com a Cultura Rede de Comunicação.

Serão premiadas obras em 16 categorias, como: Sonoridades Amazônicas (como reggae, lambada, merengue, zouk); Música de Cultura Popular (carimbó, boi-bumbá, marabaixo, siriá); Pop; Música Urbana (hip hop, trap, rap, tecnobrega); MPB; Instrumental; Música Erudita (solista, regente, grupo); Rock; Samba/Pagode; Sertanejo/Forró; e Brega.

Além destas, as categorias por gênero musical, também serão premiados, como Artista do Ano; Artista Revelação (voto popular); Produção Musical; Melhor clipe, documentário, álbum visual ou show em plataforma audiovisual; e Melhor projeto de música infantil.

Os vencedores serão anunciados no palco, no dia da cerimônia, diante de convidados e representantes do setor cultural.

“O prêmio é também uma forma de nos emanciparmos, de criarmos nosso próprio espaço. Se não nos indicam, então nós mesmos vamos criar um prêmio com o nosso olhar, com a nossa curadoria. É um gesto de afirmação e valorização do que produzimos por aqui”, afirma Arthur.

Quem pode participar do Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025?

Podem participar artistas atuantes no estado do Pará, com obras autorais lançadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. São aceitos singles, EPs e álbuns, desde que disponíveis em plataformas digitais com ISRC válido. Também são permitidas regravações feitas no período, desde que com as devidas autorizações.

As obras serão avaliadas por uma curadoria formada por profissionais da Amazônia, representando diferentes estados da região. Ao final da seleção, três finalistas por categoria serão anunciados. Haverá ainda votação popular para a escolha do Artista Revelação, entre os dias 6 e 25 de agosto.

“Todos os nossos curadores são amazônidas. Cada estado da região terá um representante participando da avaliação. É um projeto que nasce com esse espírito de união, de reconhecer e premiar aquilo que tem o nosso DNA”, destaca Arthur.