Prêmio Amazônia de Música divulga lista dos artistas selecionados para as categorias

O Prêmio Amazônia de Música – Edição Pará, evento esperado pela classe artística, já está com a lista dos finalistas liberada no site do prêmio, incluindo os três nomes que concorrerão ao Voto Popular para eleger o Artista Revelação. Os vencedores, nas 31 categorias, serão conhecidos na cerimônia de premiação que ocorrerá no dia 6 de junho, a partir das 20h, no Theatro da Paz.

A curadoria indicou Raidol, Rawi e Suraras do Tapajós para a categoria revelação e eles serão escolhidos pelo público, por meio de voto popular. A votação é por meio do site e ficará disponível até 2 de junho.

Raidol diz que fica feliz por ter sido indicado pós o lançamento do Mandinga, o primeiro disco do artista que já ganhou como um dos 50 melhores de 2022 pela APCA (Associação Paulistana de Críticos de Arte). “Também fico feliz de ver que concorro com pessoas muito queridas para mim. Suraras do Tapajós e Rawi, trazendo a musicalidade do oeste do Pará para o prêmio e representando muito bem a música contemporânea brasileira”, destaca o artista.

Dentro das categorias gerais, a curadoria escolheu Melhor Clipe com os nomes Camila Honda, Nic Dias e Trio Lobita. Melhor Produção Musical com Gaby Amarantos, Karen Tavares e Luiz Pardal. Melhor Projeto Audiovisual tem os nome Naieme, o Mercado do Choro e Dionisio e Flaewess. Melhor Projeto de Cultura Popular está Arraial do Pavulagem, Mestre Damasceno e Nazaré Pereira.

Nas premiações por Gênero Musical, a curadoria dividiu as categorias em Melhor Grupo Intérprete, Melhor Álbum, Melhor Música, Melhor Regente, Melhor Aparelhagem, Melhor Dj. Para conhecer todos os artistas que estão na disputa é só acessar o link.

Diversidade cultural

Foram 300 inscrições e indicações de obras e artistas. De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, o estado é rico e diversos em cultura musical e isso será representado nas categorias que serão premiadas no evento.

“O Prêmio Amazônia de Música é um reconhecimento aos artistas da nossa terra. O que o estado produz musicalmente é de alto nível e isso será visto na premiação. A Equatorial é a maior patrocinadora de cultura do estado e não poderia ficar de fora dessa celebração à arte”, destaca Michelle.

O coordenador do processo de curadoria é Marcus Preto, jornalista e produtor musical paulista, com trabalhos assinados junto a nomes de peso na música brasileira, como Gal Costa, Tom Zé e Erasmos Carlos, além de participar de diversos outros processos de seleção e curadoria em festivais e outras premiações nacionais.

“Encontramos uma diversidade muito grande, boas surpresas. Um prêmio desse fortalece essa identidade cultural e a beleza dessas artes periféricas que rolam por aqui, assim como em outros estados em que rolam premiações que olham para si. É muito importante que se olhe para isso, de ser olhar e que esse prêmio exista, que ele dure muito tempo, pois ele vai revelar para o Brasil e para fora do país, muitos artistas que talvez não fossem olhados com esse mesmo carinho e cuidados que esse prêmio “, diz Marcus Preto.

O time da curadoria se completa com Edimilson Santos da Mota e Edgar Augusto, ambos radialistas e conhecedores da música paraense; Jade Guilhon, musicista, compositora, poeta e professora de música; Jazz Mota, artista, publicitária e produtora cultural na área do audiovisual; Jeft Dias, DJ e produtor cultural, criador e diretor de festival e movimento de cultura periférica e amazônica; e Rosalina Melo, que atua no mercado de shows e eventos nacionais de música.

Idealizado pelo artista Arthur Espíndola, da Oriente Multiproduções, a iniciativa busca valorizar e destacar a diversidade musical da região amazônica, em especial do Pará. Arthur explica que se trata de um projeto grande e ousado, pois envolve mais de 60 profissionais.

“Acho que é um prêmio que chega para ficar, com um reconhecimento grande. Primeiro para reconhecer os lançamentos dos artistas, que tem muito amor em cada projeto. Depois para fomentar e incentivar novos artistas para que nos próximos anos possam ser indicados. É uma oportunidade de valorizar e descobrir novos artistas. É um projeto que tem muitas funções”, destaca.

O Prêmio Amazônia de Samba vem sendo gestado desde 2017 e este ano ganhou conceito e forma para sua realização, com patrocínio da Equatorial Pará via lei Semear, Governo do Estado. A realização é da Oriente Multiproduções e Milk Produções.

Serviço

Votação Popular para Artista Revelação - 22 de maio a 2 de junho. Tudo pelo site premioamazoniademusica.com.br. Acompanhem as novidades pelo perfil @premioamazoniademusica, no Instagram.