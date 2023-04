Primeira edição do Prêmio Amazônia de Música (PAM) prorroga inscrições no Pará

O Prêmio Amazônia de Música (Edição Pará) prorrogou o período de indicações de obras musicais à curadoria, até o dia 14 de abril. Vale destacar que qualquer pessoa que conheça trabalhos lançados na plataforma digital em 2021 e 2022 pode fazer indicações, inclusive artistas e produtores. O regulamento está disponível no site do prêmio assim como o formulário de cadastro para enviar anexos e links de acesso aos curadores. A realização do PAM é da Oriente Multiproduções, com patrocínio da Equatorial Pará, via Lei Semear, do Governo do Estado.

Para a primeira edição do prêmio, o foco é a produção musical paraense. A premiação pretende impulsionar carreiras, fortalecer a cadeia produtiva da música na região e gerar uma conexão maior entre os artistas paraenses e o mercado nacional. A idealização é do compositor e multi-instrumentista, Arthur Espíndola, da Oriente Multiproduções, que além do PAM também desenvolve outros projetos na área musical.

Segundo, Arthur Espindola, a ideia surgiu a partir de um incômodo que o artista teve em 2017. “Eu via uma quantidade enorme de artistas paraenses de vários estilos diferentes lançando trabalhos musicais e nenhum desses trabalhos serem indicados a premiações nacionais, daí eu pensei em fazer um prêmio nosso, de respeito, que reconheça e valorize esses lançamentos dos nossos artistas”, explicou o cantor.

Para a curadoria do prêmio, foram convidados profissionais do mercado da música paraense e nacional, tendo à frente o produtor musical paulista Marcus Preto, que é jornalista, curador, produtor musical e diretor de arte. Para ele, esta é uma iniciativa fundamental para fomentar essa cena musical e trazer visibilidade ao que se produz na Amazônia.

O jornalista disse que se sentiu honrado com o convite do Arthur para compor a curadoria do prêmio. “Em princípio questionei se era de bom tom, eu, paulista, estar nesta curadoria e a coordenação do prêmio me disse que era exatamente isso que se queria. Enquanto os demais curadores vão olhar a cena de dentro para fora, eu vou olhar de fora para dentro. E aí eu topei na hora”, garantiu. A cerimônia de premiação será no dia 24 de maio, no Theatro da Paz, em Belém.

Agende-se

Evento: 1ª edição do Prêmio Amazônia de Música (PAM) – edição Pará

Inscrições: até o dia 14 de abril, por meio de formulário online no site.

VEJA MAIS