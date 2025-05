Miryan Rios relata erro médico após passar mal; veja

Myrian Rios relatou sobre um episódio de mal-estar teve após erro médio. De acordo com a atriz, tudo ocorreu quando ela foi atendida na emergência de hospital no Rio depois de passar mal. Rios disse que teve um mal-estar, com tremedeiras, durante o espetáculo "Aluga-se um namorado", no sábado (04), e no dia seguinte domingo procurou um médico.

"Chegando lá, fiz exames de urina, sangue e teste para Covid. O médico disse que eu estava com infecção urinária e pneumonia. E me passou uma receita do medicamento. Fui correndo na farmácia com meu filho, compramos o medicamento. Fui para o espetáculo", iniciou ela.

A atriz contou que, ao chegar em casa, após comprar os medicamentos, que o filho pegou a receita do médico e percebeu que o nome que estava lá não era o da atriz.

"Voltamos para emergência do hospital. O médico viu que me deram uma receita errada, uma receita de outra pessoa. Como é perigoso isso. Fica um alerta", lamentou Myrian.

Na vídeo, ela escreveu: "Enquanto eu passo roupas, quero compartilhar uma experiência com vocês que serve de ALERTA! Sobre um erro médico, gravíssimo, mas que Deus me deu livramento através da sensibilidade e atenção do meu filho. Espero de verdade que essa minha experiência sirva de alerta pra vocês".