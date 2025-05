Com atores paraenses, ‘Guerreiros do Sol’ marca a estreia de canal só de novelas

Ao completar 15 anos, o canal VIVA passará por algumas mudanças. A partir desta sexta-feira (09), o canal passa a se chamar Globoplay Novelas e chega com uma programação 100% dedicada aos títulos mais relevantes do gênero, incluindo grandes clássicos da dramaturgia brasileira, sucessos internacionais e novelas originais Globoplay inéditas. Serão mais de 200 títulos disponíveis, incluindo obras inéditas.

A novela "Guerreiros do Sol", aguardada pelo público, estreia no dia 11 de junho. A trama é inspirada na vida de Lampião, Maria Bonita e de outros cangaceiros que cruzaram o Nordeste brasileiro entre as décadas de 1920 e 1930. A novela conta com um grande elenco, com nomes como Isadora Cruz, Thomás Aquino, Alinne Moraes, Irandhir Santos, Nathalia Dill, Alice Carvalho e Alexandre Nero, mas também conta com paraenses nessa história.

Os gêmeos Diego e Tiago Homci fazem parte do elenco. Os dois interpretam cangaceiros que querem se juntar à tropa volante de Arduíno (Irandhir Santos), mas, para isso, precisam encontrar Rosa (Maria Bonita – Isadora Cruz).

“A novela foi gravada em 2023 e foi cuidadosamente guardada para o ano em que a TV Globo completa 60 anos! Então, é um prazer ver essa obra linda e especial chegando ao público. Fazer parte dela é uma honra”, conta Tiago.

Os gêmeos estiveram juntos também na novela ‘Além do Horizonte’ (2013–2014) e passaram a compor o casting da emissora. Tiago viveu o Capitão Getúlio na terceira temporada de “Arcanjo Renegado”, mas antes disso ele participou de Malhação (2016), Haja Coração (2016), Éramos Seis (2019), Amor de Mãe (2019), Um lugar ao Sol (2021) e Cara e Coragem (2022)."Guerreiros do Sol" foi criada por George Moura e Sergio Goldenberg e tem direção artística de Rogério Gomes.

A novela será exibida de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado. E, no Globoplay, a novela terá cinco episódios liberados semanalmente. “A intenção é oferecer mais opções para que as pessoas escolham sua maneira preferida de consumir. Podem maratonar os capítulos no Globoplay ou assistir no ritmo da programação linear do canal. A escolha é do público”, explica Tatiana Costa, diretora de Conteúdo e Canais Globo.

O Globoplay Novelas exibirá “Além do Tempo”, um grande sucesso de 2015 da faixa das 18h, que ainda não foi reprisado; além dos sucessos internacionais “Hercai”, da Turquia, e o folhetim mexicano "O Amor Invencível", baseado na novela portuguesa "Mar Salgado".

“O poder do ecossistema Globo é o que torna todas as formas de consumo possíveis, permitindo-nos oferecer essa diversidade de opções. Com o Globoplay Novelas, o canal passa a estar mais integrado a esse universo, oferecendo ao público mais opções de consumo do gênero de maior sucesso do país”, afirma Tatiana Costa. “As novelas são estratégicas para a Globo porque são conteúdos muito valorizados pelo público. Elas têm o poder de gerar engajamento, de pautar o debate sobre temas sociais, de virar conversa”, completa, reforçando que essa evolução faz parte da estratégia contínua da Globo na sua oferta de produtos.