Verão da Rádio Liberal FM: shows de abertura reúnem multidão em Salinas

A primeira noite da programação de Verão da Rádio Liberal FM, na Orla do Maçarico, animou quem curte o mês de julho em Salinópolis. O evento com shows gratuitos, que já se tornou tradição, reuniu centenas de pessoas na noite desta sexta-feira (18). A banda Revelação do Zimba abriu os shows, que também tiveram apresentações de Nosso Tom e Açaí Latino.

Os shows gratuitos seguem até o dia 2 de agosto, sempre às sextas e aos sábados, a partir das 20h, para garantir cultura e entretenimento para moradores e visitantes. Pela primeira vez em Salinas, Ailson Santos, natural de Fortaleza, no Ceará, diz que os shows animaram ainda mais a noite no município.

”Esse lugar é maravilhoso. Aqui no Maçarico, que é voltado para essa questão turística, a programação nos permite aproveitar bem. Além disso, as pessoas aqui são simpáticas e acolhedoras. Eu estou adorando os shows. Acho que nunca mais voltarei para Fortaleza. Brincadeiras à parte, eu vou voltar aqui. As apresentações são perfeitas, todos podem aproveitar. Seja criança, adulto ou todo mundo”, afirma.

Ailson Santos, turista, aproveitando o show do Palco do Liberal em Salinas. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

O técnico de enfermagem Adriano Neves, morador de Salinas, ressalta que todos os anos participa da programação do ‘Palco Liberal’. “Toda vez que tem os eventos, as programações, nós estamos presentes aqui. Esse momento, para nós que somos salinenses, moradores, é maravilhoso. É uma atração a mais para a gente. Saímos da monotonia. Os shows ainda atraem mais o turista, é uma maravilha”, afirma o morador, que estava na companhia da família.

Glauce Araújo e Adriano Neves aproveitando a noite no palco da Rádio Liberal, em Salinas. ()

Shows

A banda Nosso Tom animou o público, que cantou junto vários hits. Para o vocalista, Júlio César, é motivo de muita felicidade participar mais um ano do palco da Rádio Liberal FM em Salinas.

“Acho que já participei mais de 20 vezes aqui dos shows no palco da Liberal. Sempre passamos por aqui. O Maçarico também é importante para a gente, principalmente no nosso início. Aqui era um momento de apresentar a gente no início da carreira. E assim, é uma alegria porque, depois de 25 anos, ainda sou convidado para estar aqui. Esse é um palco que a gente sabe que tem vários artistas que querem participar. É realmente um motivo de felicidade”, fala o cantor.

Júlio César, vocalista do Nosso Tom. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Júlio César também comenta sobre o público. “Eu gosto dessa programação porque ela tem shows que são bem família. Então tem criança, uma mistura da galera que às vezes está com o filho pequeno e gosta de nos ouvir. Eu gosto muito de tocar aqui. O verão de Salinas é sempre parte da nossa vida”, afirma o músico.

Tradição

O locutor da Rádio Liberal FM, Markinho Pinheiro, figura conhecida pelo público em todo o estado, contou que a multidão já estava ansiosa para o início dos shows do verão Liberal. “É uma tradição de longos anos. Se não tiver o palco, fica vazio aqui nessa área da orla. Fica calmo demais e as pessoas cobram para ter a programação da liberal. E aqui, sempre trazendo esses grandes nomes da música para esse evento familiar. A galera vem jantar, trazer as crianças para passear, ver os brinquedos”, garante.

Markinho Pinheiro, locutor da Rádio Liberal FM. (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Markinho ainda comentou sobre a programação. “Amanhã teremos uma nova atração maravilhosa, que vai ser o Markinho Duran. Vamos ter o Wanderley Andrade no outro final de semana, vamos ter o Beny Pérola Negra, que é um cantor extraordinário e faz homenagem ao Reginaldo Rossi. Então, é assim, cada final de semana grandes nomes como hoje. E esse primeiro fim de semana é um sucesso. Muita gente participando, pessoas ainda vindo para cá. É um evento que cresce cada vez mais”, diz o locutor.

