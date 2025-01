Gêmeos paraenses se confinam para BBB 25; saiba quem são

A edição de 2025, Big Brother Brasil se tornou uma oportunidade única para algumas pessoas, mas não estamos falando apenas da possibilidade de fazer parte do elenco da casa e sim, a chance de entrar na reality ao lado de alguém especial. Foi objetivando entrar ao lado do irmão, que os paraenses Diego e Tiago Homci se inscreveram no BBB 25.

A sintonia e conexão que os jovens tem um com o outro sempre lhes possibilitaram trabalhos e oportunidades profissionais, incluindo capas de revistas, novelas e séries na TV Globo. Desde de criança, ou quem sabe de bebês, eles não se desgrudam.

Pela primeira vez, os gêmeos Homci se inscreveram e chegaram até a fase final da seleção para o reality. Eles estiveram confinados em um hotel no Rio de Janeiro na última semana, porém, deixaram o local no início desta semana.

Diego Homci e Tiago Homci estavam prontos para entrar no BBB 25. (@grupobrz)

Ao longo desta quinta-feira (09), ocorre o Big Day, dia em que o público conhece os participantes do BBB 25. Nesta edição, o elenco entra em dupla formadas por amigos, familiares e casais, divididos entre Camarote e Pipoca. Esse foi um dos pontos que despertou interesse dos paraenses.

“Durante todo o processo seletivo, demonstraram profissionalismo e preparação, com roupas, malas e toda a logística pronta para a estreia, além de uma equipe de suporte já montada para acompanhá-los no programa. Agradecemos a todos que torceram e acompanharam o preparo dos gêmeos Homci durante essa jornada. Eles continuam focados, confiantes e em busca de novos projetos que certamente irão conquistar o público”, disse a nota dos atores enviados para a imprensa.