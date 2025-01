O Big Day é hoje! Anúncio dos participantes começa a partir dos intervalos de 'Tieta'

Nesta quinta-feira (09), é o dia de descobrir quem são as duplas que entram na casa mais vigiada do Brasil a partir de 13 de janeiro, no Big Brother Brasil 25. Os participantes serão oficialmente anunciados ao público direto da casa mais vigiada do Brasil e transmitida pela TV Globo, a partir dos intervalos de 'Tieta' no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, a partir das 17h05.

VEJA MAIS

Diretamente da residência dos novos brothers e sisters, Tadeu Schmidt estará acompanhado do time da #RedeBBB para contar a todo mundo quem tem lugar garantido no game.

No gshow e no Globoplay, o público poderá acompanhar a Maratona Big Day. No comando da transmissão, o elenco da #RedeBBB vai repercutir os perfis ao vivo com convidados especiais.