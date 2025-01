Atriz pornô evangélica que mantém relacionamento a 3 reclama de candomblé e deixa Salgueiro

A criadora de conteúdo adulto de 32 anos, Débora Peixoto, desistiu de desfilar pelo Salgueiro depois que viu parte do samba-enredo que a escola está preparando para o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A influenciadora +18 é conhecida por viver num trisal (relacionamento entre três pessoas). Débora chegou a atuar com Andressa Urach para conteúdo na plataforma Privacy e passar fezes no rosto para fazer skincare.

A escola de samba tem como enredo o candomblé, tema que Débora entendeu entrar em conflito com os seus "valores cristãos" aprendidos desde criança. Além disso, ela chegou a relatar que teve crise de ansiedade quando leu a letra do samba-enredo. Ela se manifestou nas redes sociais: "Percebi que participar do desfile seria ir contra tudo o que acredito. Minha fé é muito importante para mim".

Confira a nota de esclarecimento de Débora Peixoto:

Carreira de Débora Peixoto:

A influenciadora é famosa por compartilhar detalhes da sua vida pessoal e profissional nas redes sociais. Atualmente, ela está casada há sete anos com Anderson Peixoto, de 61 anos. Além disso, ela vive um relacionamento com outra influenciadora, Luiza Marcato, de 28 anos. O relacionamento poliamoroso começou depois que Débora e Luiza gravaram cenas de conteúdo adulto.

Uma cerimônia simbólica e ecumênica oficializou a relação deles três, em que o foco foi celebrar o amor de forma não convencional.

O trisal formado por Débora Peixoto (direita), Anderson Peixoto (centro) e Luiza Marcato (esquerda) (Reprodução / Instagram @andersonpeixotoofc)

Reações ao posicionamento:

Assim, como os internautas, alguns seguidores e o meio carnavalesco repercutiram a decisão da influenciadora. Muitos chegaram a indicar contradição entre a vida que a criadora de conteúdo adulto leva e os valores cristãos que a fizeram desistir de desfilar. Mesmo assim, Débora afirmou que sua decisão foi baseada na necessidade de respeitar os próprios princípios.

Conheça o samba-enredo do Salgueiro:

O samba-enredo do Salgueiro para o Carnaval deste ano é "Salgueiro de Corpo Fechado", em que celebra, festeja e valoriza a espiritualidade de matriz africana. A letra contém referências a práticas religiosas como o candomblé.

Confira parte da letra de "Salgueiro de Corpo Fechado":

"Prepara o alguidar, acende a vela / Firma ponto ao sentinela, pede a bênção pra vovô / Faz a cruz e risca a pemba / Que chegou Exu Pimenta e a falange de Xangô".

A escola de samba ainda não se pronunciou sobre o posicionamento da influenciadora +18

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)