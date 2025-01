Vídeo: Andressa Urach dá prazo para abrir igreja: 'Sem tirar dinheiro de ninguém'

Andressa Urach revelou aos seus seguidores do Instagram sobre alguns planos para o futuro próximo. Um deles é em relação ao seu desejo de abrir uma Igreja, mas que está aguardando o momento certo para poder arcar com as despesas do lugar, já que pretende sustentá-lo com o seu próprio dinheiro.

Quando um seguidor perguntou para Andressa Urach se ela ainda tinha vontade de abrir uma Igreja, ela respondeu: "Eu pretendo, sim! Daqui a uns cinco anos, é um período mais ou menos que estipulei para isso. Tenho certeza que vai dar certo! Porque, se Deus colocou esse desejo no meu coração, é porque Ele vai me dar capacidade de realizar. Mas eu quero ter uma igreja que eu possa sustentar, sem tirar dinheiro de ninguém". Confira o vídeo:

Histórico evangélico

Alguns anos atrás, a modelo já fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem como autoridade o bispo Edir Macedo. Em 2014, quando ela estava passando por problemas de saúde, se converteu ao evangelho. Durante o tempo que esteve na Igreja, ela chegou a ser levantada como obreira na instituição, além de escrever um livro autobiográfico com o título "Morri para Viver", em que conta sobre alguns momentos da sua vida.

Em 2020, Andressa ficou insatisfeita com a Igreja do dono da TV Record e resolveu sair da instituição. Por conta da sua insatisfação, ela ingressou com uma ação judicial contra a Igreja para reaver R$ 2 milhões que havia doado, pois se sentiu usada e não tinha mais dinheiro para seguir a vida.

Apesar dessa tensão entre Andressa e a Igreja Universal, a modelo resolveu perdoar a Igreja. "Esse processo que movi contra eles estava me desagastando muito emocional e espiritualmente. Então, abri mão do processo e dos R$ 2 milhões. Acredito que Deus, de alguma maneira, vai me retribuir de outras formas esse valor que acabei perdendo para a igreja", comentou Urach.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)