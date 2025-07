Circuito de Aparelhagens estreia neste sábado (05/07) com show da J Som e agita julho

Belém recebe no próximo sábado (05/07), a estreia do Circuito de Aparelhagens, na sede da Tuna Luso Brasileira, localizada na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza. O evento marca o início de uma nova temporada promovida pelo Festival Psica e será realizado das 20h até às 4h da manhã do domingo. Os ingressos estão disponíveis para venda on-line.

A primeira edição do circuito será comandada pela aparelhagem J Som, conhecida como a “Majestosa Fênix do Marajó”. Com mais de 15 anos de trajetória, a estrutura sonora marajoara se destaca por seus painéis de LED, efeitos especiais e por reunir uma equipe de DJs formada por Juninho Consa, Gabriel Sound, Yago Mix, Maestro Dayvison e Juninho Super.

O projeto propõe transformar a Tuna Luso em um ponto de encontro entre diferentes aparelhagens do Pará, unindo música, dança e identidade cultural em um ambiente coletivo. A proposta é valorizar a cultura das aparelhagens como patrimônio imaterial paraense e incentivar a circulação de DJs e paredões de som de diferentes regiões do estado.

De acordo com a organização, o Circuito de Aparelhagens é uma iniciativa que também celebra a relação histórica entre o futebol e as festas de aparelhagem, elementos culturais enraizados no cotidiano do público paraense. A intenção é democratizar o acesso a esse tipo de evento, incluindo nomes do interior e novas gerações da cena.

A programação faz parte do calendário de eventos do Festival Psica, que já anunciou sua próxima edição para os dias 12, 13 e 14 de dezembro, em Belém. Nomes como Mano Brown, Marina Sena, BK com Evinha e Wanderley Andrade estão entre os primeiros artistas confirmados para o Psica 2025.