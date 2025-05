Marina Sena e Wanderley Andrade estão entre as atrações do Festival Psica 2025, em Belém

Marina Sena, Wanderley Andrade, Mano Brown, líder dos Racionais MC’s, o principal grupo de rap da história do país, e BK convida Evinha são algumas das atrações do Festival Psica 2025, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, com programação na Cidade Velha e no Mangueirão, em Belém.

“O Psica mostra o que é a música do Brasil sob o ponto de vista do Norte. E a gente diz, sem medo de errar: daqui a gente enxerga melhor, já que inclui no jogo ‘a peça que falta’, que é justamente a sonoridade do Norte, região que é invisibilizada nos outros grandes festivais. Então temos uma visão mais diversa e mais completa para retratar a musicalidade do Brasil em sua amplitude”, disse Jeft Dias, diretor do Psica.

Em 2024, o festival contou com atrações internacionais e um público recorde de mais de 100 mil pessoas. O Festival Psica aposta no protagonismo da cultura preta e periférica da Amazônia.

Segundo o festival, Mano Brown é uma inspiração potente que guia o evento. Líder dos Racionais MC’s, o mais importante grupo de rap da história do país, Brown construiu, ao longo de mais de 30 anos, uma trajetória que ultrapassa a música e o consolidou como uma das vozes mais influentes na luta por justiça social e valorização da cultura negra.

“Nosso sonho era ter o Mano Brown no line-up, porque ele reafirma essa identidade periférica e preta brasileira. Muita coisa na nossa trajetória é ligada ao Racionais”, declarou Gerson Dias, diretor do festival.

O line-up traz ainda as rimas de Abebe Bikila, mais conhecido como BK. Sucesso nas plataformas de streaming, com mais de 100 milhões de reproduções, Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer celebra a música brasileira sampleando grandes artistas, como Evinha, cantora negra que marcou as décadas de 1960 e 70, e tem viralizado nas redes sociais. A dupla se une no palco do Psica em um encontro inédito em Belém.

“A gente já queria trazer a Evinha antes desse boom todo nas redes sociais. E quando vimos que o BK estava com essa parceria, com o sample da Evinha, a gente soube que seria o momento perfeito. E o Psica busca tornar possíveis esses espetáculos tão especiais: feats ao vivo, no palco, que são presentes para os fãs”, destaca Jeft.

Fenômeno da nova geração, Marina Sena volta aos palcos do Psica, onde cantou em 2021, para mostrar o show de seu mais recente trabalho, Coisas Naturais, inédito em Belém.

Serviço:

Festival Psica 2025 — O Retorno da Dourada

Datas: 12, 13 e 14 de dezembro

Locais: Cidade Velha e Mangueirão, em Belém

Ingressos à venda: https://www.ingresse.com/festival-psica-2025/

• R$ 125,00 (meia*)

• R$ 170,00 (solidária**)

• R$ 250,00 (inteira)

(*Estudantes e professores | **Mediante entrega de 1kg de alimento não perecível na portaria do evento)