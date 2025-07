Workshop gratuito sobre carreira do Mestre Vieira chega a Belém e Ponta de Pedras

O workshop imersivo “Guitarrada – Da Origem com Mestre Vieira à Cena Atual”, em homenagem ao criador da guitarrada, chega a Belém e Ponta de Pedras neste mês. O evento reúne pesquisa, música, memória e vivência, tendo como ponto de partida a trajetória artística e o legado musical de Joaquim de Lima Vieira, nascido em Barcarena (PA), reverenciado por dar início ao gênero musical que é Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará.

A iniciativa faz parte do projeto Baile da Guitarrada Lab Música, selecionado pelo edital Rouanet Norte. Em Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, o workshop será realizado nesta sexta-feira (4), no horário de 14h às 19h, na Escola de Música AMAM – Associação Musical Antônio Malato. Já na capital paraense, Belém, o evento acontece dia 9 de julho, das 14h às 19h, no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso.

Além dos workshops, o público também poderá conferir shows de guitarrada com o grupo "Os Dinâmicos", com músicos que integraram a primeira banda da carreira do Mestre Vieira. Em Ponta de Pedras, o espetáculo será no dia 5 de julho, na praça Magalhães Barata, às 20h. Na Cidade das Mangueiras, a atração musical se apresenta na quinta (10), no Centro Cultural Sesc Ver-o-Peso.

Evento voltado a públicos diversos

A iniciativa é aberta a públicos diversos. Para participar, não é necessário saber tocar um instrumento. Estudantes, artistas e pesquisadores de áreas afins e os demais interessados em cultura musical, patrimônio e produção podem participar. As inscrições são gratuitas, presencial (no dia do evento) e on-line, por meio do preenchimento do formulário disponível no perfil @bailedaguitarrada no Instagram.

Proposta

O workshop tem como proposta apresentar a trajetória artística e o legado de Vieira, criador da guitarrada, a partir da pesquisa que deu origem ao songbook "Mestre Vieira". O conteúdo de apresentação da oficina inclui linha do tempo, escuta crítica, partituras, histórias e vivências de quem esteve ao lado do mestre, além de vídeos e demonstrações práticas em vídeo aula e presencial com Os Dinâmicos.

Estão, entre os ministrantes, nomes como Carlos Canhão Brito Jr., percussionista e pesquisador responsável por coordenar a pesquisa discográfica do songbook de Vieira. Também estará presente a jornalista e produtora cultural Luciana Medeiros, que acompanhou Vieira por dez anos em pesquisas, produção de shows e realização de projetos como livro, documentário, série de animação e o atual Baile da Guitarrada.

No workshop, a profissional apresenta uma linha do tempo da trajetória artística do guitarrista, mostrando sua discografia comentada. Luciana explica que a principal proposta do evento é mergulhar na história da guitarrada por dentro, trazendo, além de sua carreira, a experiência de quem esteve com ele, seja no palco, nos bastidores ou na pesquisa.

"A gente quer oferecer uma vivência afetiva, musical e formativa, capaz de aproximar as pessoas desse gênero que nasceu na Amazônia e hoje é referência mundial. Vai dar para matar um pouco da saudade dele [Vieira] e será um momento de troca, memória e escuta para todo mundo que sente a cultura e quer entendê-la com um pouco mais de profundidade. A guitarrada é parte da nossa identidade e esse projeto é uma maneira de mantê-la viva e em movimento", conta.

Importância do Mestre

Dejacir Magno , o Crooner da Lambada, acredita que o pioneiro da Guitarrada deixou um legado gigantesco para a música do Pará e do Brasil. Para ele, o Mestre criou uma identidade sonora única, com a guitarra amazônica à frente, que influenciou não só a música instrumental, mas também o jeito de fazer música popular no estado.

"Ele foi inovador, ousado, e, ao mesmo tempo, muito ligado às raízes. Era um mestre de verdade, que ensinava tocando e vivendo. Conviver com ele foi um aprendizado constante. Era exigente musicalmente, mas sempre respeitoso e preocupado com o som que a gente tirava em grupo. Tinha um jeito próprio de conduzir os ensaios, sempre com humor, com histórias e uma sabedoria que vinha da experiência", relembra.

Programe-se:

Ponta de Pedras – PA

Workshop: 4 de julho, 14h às 19h – Escola de Música AMAM

Show: 5 de julho, 20h – Praça Magalhães Barata

Belém – PA

Workshop: 9 de julho, 14h às 19h – Sesc Ver-o-Peso

Show: 10 de julho, 20h – Boulevard da Gastronomia