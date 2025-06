Mestres da guitarrada celebram ritmo paraense com shows e oficinas

O ritmo alegre, dançante e genuinamente paraense da guitarrada ganha destaque neste mês com a realização do ‘Baile da Guitarrada – LAB Música’, um projeto que reúne mestres deste gênero para realizarem shows e formar uma nova geração de músicos nesta arte, com workshops que iniciam nesta segunda-feira (16) em Ponta de Pedras.

Idealizado pela jornalista e produtora cultural Luciana Medeiros, a iniciativa consiste em apresentações e workshops gratuitos, além da gravação do novo disco da banda Os Dinâmicos, formada por músicos que fazem parte da história da guitarrada e que estarão presentes nas diversas fases do projeto.

O Baile da Guitarrada circulará nos meses de junho e julho pelas cidades de Ponta de Pedras e Belém. Em agosto, os artistas seguem para Macapá, onde realizarão workshops e o show de lançamento do álbum Baile da Guitarrada.

A realização do projeto também é uma celebração ao mestre Vieira, considerado o pai da guitarrada no Pará e líder da primeira formação da banda Os Dinâmicos, criada nos anos 1970.

Os Dinâmicos lançarão um novo álbum ainda neste ano com 10 músicas inéditas (Foto: Amarilis Marisa)

Legado da Guitarrada

Luis Poça é um dos músicos remanescentes da primeira formação que trabalhou ao lado de mestre Vieira. O artista conta que está feliz em poder continuar o legado da guitarrada com a gravação de um novo disco.

"Estamos muito felizes porque teremos oportunidade de continuar mostrando o trabalho do mestre Vieira, incrementando coisas novas nesse repertório, que terá 10 faixas inéditas. O disco não terá somente as guitarradas, vamos também mesclar outros sons, com a contribuição de cada artista”, explica Luis.

O produtor musical e artístico do novo álbum, Carlos Canhão Brito, revela que o projeto estará disponível ao público, com novidades que vão alegrar bastante os amantes da guitarrada.

“A produção do álbum Baile da Guitarrada foi feita totalmente em Barcarena e está em processos finais de gravação, em breve devemos lançar um single, e o álbum deve chegar em julho nas plataformas de streaming de música. O público pode esperar um disco com músicas inéditas que homenageiam a cidade de Belém e Mestre Vieira, sempre alto astral e dançantes, como a Guitarrada é”, acrescenta.

Para o artista, o disco e todo o projeto do Baile da Guitarrada cumprem a missão de manter vivo o legado de mestre Vieira, uma vez que grandes nomes importantes da guitarrada fazem parte do trabalho musical.

“Esse álbum já traz a história desse gênero musical legitimamente paraense em si, com 3 dos caras que estão na gênese da Guitarrada, (Dejacir Magno (vocal), Lauro Honório (guitarrada base) e Luis Poça (teclados). Neste novo álbum, temos novas gerações compondo a banda, eu nas percussões, Cassíano Neto (filho do Cassíano Pereira, o baterista original dos Dinâmicos), Jairo Rocha (bateria), da segunda geração, e Wesley Souza (guitarra solo), que é o mais novo integrante da banda, com 22 anos”, conclui o produtor.

Workshops e shows

Nesta segunda-feira (16), Ponta de Pedras recebe o workshop de Produção Musical – 1º Álbum: da produção ao lançamento nas plataformas digitais, tendo como ministrante o produtor musical e artístico Carlos Canhão Brito Jr.

Baile Animado é uma iniciativa do projeto direcionada para as crianças (Foto: Luciana Medeiros)

Nesta terça-feira (17), o município de Ponta de Pedras recebe o segundo dia de workshops com o tema: produção cultural – Elaboração e Gestão de Projetos Culturais, ministrado por Luciana Medeiros.

Já no dia 18, pela manhã, será realizada uma programação especial para as crianças por meio do Baile Animado da Guitarrada. A iniciativa consiste na exibição da série animada da “série Os Dinâmicos”, que mostra os músicos em formato de desenho animado, além de atividades lúdicas e iniciação musical com a presença dos artistas da banda.

No dia 4 de julho, o projeto retorna com o workshop Guitarrada – Da Origem com Mestre Vieira à Cena Atual. No dia 5 de julho, haverá um show gratuito com Os Dinâmicos, no palco da Praça Magalhães Barata, das 19h às 20h30.

As inscrições para a programação podem ser feitas por meio da Prefeitura de Ponta de Pedras ou na Associação Musical Antônio Malato – AMAM, onde as atividades ocorrerão.

Belém

Na capital, a guitarrada chega no dia 9 de julho, com workshops no Sesc Pará Ver-o-Peso, e um show no dia 10 de julho, dentro da programação musical do Sesc, no palco do Boulevard da Gastronomia.