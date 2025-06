Mussum manda recado para Renato Aragão por carta psicografada: 'Um alerta'

Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, era considerado um artista completo: atuava, cantava e dançava. Com seus múltiplos talentos, fez sucesso ao lado de Renato Aragão, o Didi, Dedé Santana e Zacarias ao compor o grupo de humor "Os Trapalhões". Ele faleceu no dia 29 de julho de 1994, quando tinha 53 anos. Mesmo assim, ele teria encontrado uma forma de se comunicar com o ex-colega por meio de uma carta psicografada.

Segundo o canal O Espiritualista, Mussum aproveitou a oportunidade para mandar um recado. Ele começa falando: "Permitam-me comunicar com vocês pela primeira vez desde que parti deste plano". Além disso, explica sobre o momento da sua morte. "Meu desencarne foi algo completamente maluco, senti quando me desliguei completamente do corpo e percebi que não havia mais jeito, que já era tarde demais", disse.

O que diz a carta psicografada de Mussum?

De acordo com o canal, Mussum entrou em contato com Renato Aragão e fez um alerta: "O motivo desta mensagem é um alerta a todos para que compreendam que Deus é justo e que muitos falam em nome Dele, cometendo injustiça, mas que não deveriam acontecer".

Já em outro trecho da sua carta, o ex-Os Trapalhões teria contado sobre os bastidores da convivência e o seu relacionamento com Didi. “Minha fase na Terra, trabalhando com os Trapalhões, foi ótima. Éramos quase uma família. O Renato sempre foi uma pessoa difícil de lidar”, contou o artista. Ele teria contado também como era o comportamento quando não estavam atuando: “Nunca gostava de ser chamado de Didi fora das câmeras, mas era ótimo. Mas, o que me ajudou neste plano foi o bem que fizemos as pessoas, a alegria que levamos”

Ainda conforme o relato do canal, o humorista também disse que o bem que fizeram na Terra foi fundamental para que ele pudesse encontrar a paz depois que morreu. Por conta disso, é grato pelo sucesso que fizeram juntos.

