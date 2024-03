Conheça Hyun Bin e Son Ye-jin, o casal que foi do dorama para a vida real

O amor nos doramas pode ultrapassar as telas, como foi o caso de Hyun Bin e Son Ye-jin, astros de “Pousando no Amor”. O K-drama de romance foi ao ar em 2019, dois anos antes do anúncio oficial do relacionamento. Entretanto, antes do casal confirmar o namoro, fãs já especulavam.

Hyun Bin e Son Ye-jin atuaram juntos pela primeira vez em 2018, no filme “The Negotiation”, interpretando um sequestrador e uma policial. Já no K-drama de 2019, eles formam um casal improvável: um soldado norte-coreano e uma herdeira sul-coreana. Desde “Pousando no Amor” os fãs comentam sobre um possível relacionamento entre Hyun Bin e Son Ye-jin, que foi negado pelas agências dos artistas.

Em 2021, o casal assumiu publicamente o namoro e, após um ano, o casamento foi anunciado. Son Ye-jin compartilhou com os seguidores do Instagram a foto de um vestido de noiva de boneca e disse: “Apenas de estar com ele, eu me sinto acolhida e protegida. Por favor, nos ajudem a celebrar o início do nosso futuro.”

“Eu pensei muito sobre como compartilhar essa história, porque é uma das importantes. Eu encontrei alguém para passar o resto da minha vida. Sim, é ele”, escreveu a atriz. “Garoto conhece garota, reconhecem um ao outro na multidão, prometem construir um futuro juntos… Eu não poderia imaginar! Aconteceu tão naturalmente. Mas isso não é destino?”, disse. Son Ye-jin agradeceu e desejou boas coisas aos seguidores: “E aos meus queridos fãs, eu tenho recebido amor incondicional e, por um tempo, penso que não há como retribuir. Por favor, saibam que sou infinitamente grata e também desejo a vocês toda felicidade!”

Na época, Hyun Bin emitiu uma nota por meio de sua agência. “Estou escrevendo porque quero informar os fãs, que foram gentis comigo de tantas formas e me deram cuidado e amor, sobre a decisão mais importante da minha vida. Eu tomei a decisão de me casar e vou entrar cuidadosamente na segunda fase da minha vida. Ela sempre me faz sorrir. Juntos nós caminhamos para o futuro”, falou.

O grande dia para Son Ye-jin e Hyun Bin chegou em março de 2022. Apesar da discrição do casal, fotos oficiais de ensaios pré-wedding e da cerimônia foram divulgadas — para a alegria dos fãs. Entre os cinco vestidos utilizados por Son Ye-jin, estão modelos assinados por Vera Wang, Elie Saab, Valentino e Mira Zwillinger.

Hyun Bin e Son Ye-jin em ensaio pré-wedding. A noiva veste Vera Wang. (Reprodução)

Hyun Bin e Son Ye-jin em ensaio pré-wedding. A noiva veste Elie Saab. (Reprodução)

Son Ye-jin em ensaio pré-wedding. A noiva veste Valentino. (Reprodução)

Hyun Bin e Son Ye-jin no casamento. A noiva veste Mira Zwillinger para a cerimônia. (Reprodução)

Hyun Bin e Son Ye-jin no casamento. A noiva veste Vera Wang para a festa. (Reprodução)

Ainda em 2022, a família aumentou: o casal teve um bebê. Segundo a agência da atriz, MSTeam Entertainment, o menino nasceu no dia 27 de novembro. Assim como no relacionamento, o casal é discreto com informações e imagens do filho.

