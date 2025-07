Ex-estrela de conteúdo adulto revela colapso emocional: “doença disfarçada de liberdade”

Sophie Buttini, influenciadora digital e ex-atriz pornô de 26 anos, anunciou que está abandonando as plataformas de conteúdo adulto. Em um vídeo comovente, publicado em suas redes sociais, ela classificou sua trajetória como uma “doença disfarçada de liberdade” e revelou o desgaste físico, emocional e psicológico que enfrentou para manter a renda.

No desabafo, Sophie afirmou que se perdeu na busca por dinheiro e que ultrapassou limites pessoais. “Eu me traí para manter as vendas, para não quebrar no fim do mês. Entrei numa doença disfarçada de liberdade. A doença de fazer tudo por dinheiro”, declarou. Assista:

Limites apagados e autoestima fragilizada

Naturalizada brasileira e assumidamente lésbica, a influenciadora revelou que passou a gravar vídeos com homens, algo que antes era inegociável. Em suas palavras:

“Transformei minha autoestima em curtida, meu sexo em performance, meu corpo em produto. Minha intimidade? Uma linha que deixei os outros apagarem.”

Sucesso financeiro e crise pessoal

Estima-se que Sophie tenha faturado mais de R$ 2 milhões com conteúdo adulto;

Ela rompeu com a personagem que criou para as câmeras em busca de autenticidade;

Agora, foca em projetos como o lançamento de uma marca de moda feminina.

Nova fase: saúde mental em primeiro lugar

Sophie afirmou que sua prioridade agora é o bem-estar. “Hoje eu escolho paz. Escolho me olhar de novo. Me respeitar. Recomeçar não é fraqueza — é coragem”, afirmou no vídeo, que teve grande repercussão entre seguidores e outros criadores de conteúdo.

Alerta a outras mulheres

O vídeo de Sophie gerou discussões sobre os bastidores da indústria adulta. A influenciadora finalizou seu depoimento com uma mensagem direta às mulheres que enfrentam crises emocionais semelhantes:

“É um alerta para outras mulheres […] que vivem em crise, com ansiedade e psicológico abalado. Vocês não estão sozinhas.”