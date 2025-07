Regina Duarte revela que se apaixonou de verdade por Zé Mayer e critica remake de 'Vale Tudo'

Ícone da dramaturgia brasileira, Regina Duarte relembrou momentos marcantes de sua carreira, como interpretar três Helenas do autor Manoel Carlos, entre elas em História de Amor atualmente em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Em entrevista ao PodCatia, da apresentadora Catia Fonseca, a atriz também fez revelações da vida pessoal, como ter se apaixonado de verdade por Zé Mayer, fez críticas ao remake de Vale Tudo e elogiou uma produção que está no ar na Globoplay.

Em um quadro do podcast, Catia mostrava alguns galãs que fizeram sucesso em novelas, e Regina teria que reagir. A atriz elogiou parceiros de cena como Antônio Fagundes, Tony Ramos e Francisco Cuoco e abriu o coração ao falar de José Mayer. Os dois protagonizaram o casal Carlos e Helena em História de Amor.

"Zé é uma coisa, daquele ator que você vai se apaixonado por ele, pessoalmente mesmo. Foi um amor platônico, eu casada, ele era casado. Então ficava na retaguarda", revelou a atriz. Apesar da química entre os personagens e atores na época das gravações, Regina Duarte deixou claro que os dois nunca se envolveram fora de cena.

Depois, questionada sobre o do remake de Vale Tudo, a atriz afirmou que não gostou da gravação de uma nova versão da novela.

"Foi uma traição aos atores da versão original de fazer remake. Se foi uma coisa que não deu muito certo, ok, querer refazer e aprimorar. Mas uma coisa bem feita, bem recebida, 100% de audiência, Ah, gente!", disse, incrédula.

Em Vale Tudo original, que foi ao ar em 1988, Regina vivia Raquel, - atualmente interpretada por Taís Araújo -, mãe da vilã Maria de Fátima, que foi representada por Gloria Pires e no remake é vivida por Bella Campos.

Regina aproveitou também para elogiar uma produção da Globoplay: "Estou amando Guerreiros do Sol. É maravilhosa", afirmou. A trama, que tem Isadora Cruz, Tomas Aquino, Alinne Moraes e grande elenco, faz uma releitura do cangaço, com personagens livremente inspirados nas figuras históricas de Lampião e Maria Bonita, além de outros casais de cangaceiros que marcaram época no Nordeste.