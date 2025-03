Conheça 5 novelas turcas escondidas no Dailymotion dubladas em Português

O Dailymotion é um dos principais streamings de novelas turcas, contando com um catálogo recheado, incluindo produções totalmente dubladas em Português. Além disso, o conteúdo é disponibilizado de forma gratuita para os usuários da plataforma.

Dentre as indicações está a dizi "Amor Por Acidente", também conhecida pelo título orginal "Kazara Ask", que é uma comédia romântica, focada no público que procura uma produção leve e com garantia de diversão, já que conta a história de duas pessoas que nasceram para ficar juntas, mas ainda não se conheceram.

O seriado turco é dirigido por Sadullah Celen, enquanto o elenco principal é formado por Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur e Selin Işık.

Confira 5 novelas turcas no Dailymotion:

Novela turca "Aroma de Morango" (Çilek Kokusu)

A novela turca "Aroma de Morango" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Asli (Demet Özdemir) é uma mulher batalhadora, que luta para ganhar a vida e gosta muito do trabalho, mas acaba tendo um episódio infeliz, em que a vida dela vai mudar para sempre. Ela se envolve num acidente de carro e por conta disso o bolo que ela estava levando acaba estragando. Por conta disso, ela é demitida do emprego. Apesar disso, a vida reservava um amor inesperado, mas ela não vai ser tão saudável assim, já que Burak (Yusuf Çim) tem uma personalidade diferente da sua.

Elenco: Demet Özdemir Asli, Yusuf Çim, Anil Çelik, Ekin Mert Daymaz e Gözde Kaya.

Episódios: 22

Novela turca "Amor por Acidente" (Kazara Aşk)

A novela turca "Amor Por Acidente" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Šimal Karadeniz (Sude Zülal Güler) é uma jovem sonhadora que quer se casar com o homem que entende ser o amor da sua vida que encontrou na universidade. Ela é da cidade de Artvin. Civan Saydam (Ümit Kantarcılar) é herdeiro de uma família muito rica da Turquia, que está cansado de encontrar pretendentes que estão interessadas apenas na fortuna do rapaz. Mesmo desacreditados do amor, a vida tratou de cruzar os caminhos deles, em que as diferenças culturais serão evidentes.

Elenco: Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur e Selin Işık.

Episódios: 13

Novela turca "O Noivo Perfeito" (Şahane Damat)

A novela turca "O Noivo Perfeito" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Melike (Burcu Özberk) mente para a família, que mora na Alemanha, sobre o seu trabalho, a vida financeira e amorosa. Certo dia, ela vai ter que encarar as mentiras que tem contado, já que alguns parentes resolvem visitá-la em Istambul, onde ela mora. Por conta disso, ela vai chantagear Mehmet (Ali Ersan Duru) para que ele finja estar num relacionamento com ela, enquanto ele é noivo da sua chefe.

Elenco: Ali Ersan Duru, Burcu Özberk, Ebru Nil Aydin e Nükhet Duru.

Episódios: 8

Novela turca "Amor de Aluguel" (Kiralık Aşk)

A novela turca "Amor de Aluguel" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: Defne (Elçin Sangu) é uma jovem garçonete que vai ter que aceitar uma oferta por dinheiro para que possa ajudar o irmão, que acabou se endividando e passou a ser mantido em cativeiro. A proposta é fazer com que um rico e famoso designer de sapatos, Ömer (Baris Arduç), se apaixone e se case com ela.

Elenco: Elçin Sangu, Barış Arduç e Salih Bademci.

Episódios: 70

Novela turca "Sonho" (Rüya)

A novela turca "Rüya" está disponível no Dailymotion (Divulgação)

Sinopse: A história da dizi é sobre um amor quase impossível, já que Elif (Hazal Filiz Küçükköse) e Bulut (Ceyhun Mengiroglu) pertencem a classes sociais diferentes e possuem personalidades opostas. O que eles não contavam era que a vida ia tratar de fazer deles um casal. Com o tempo, eles vão aprender a conviver e poder desfrutar de um dos sentimentos mais belos.

Elenco: Ceyhun Mengiroglu, Hazal Filiz Küçükköse, Atilla Saral, Ulas Tuna Astepe e Özge Özder.

Episódios: 10

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)