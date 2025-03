Novela turca 'Uma História de Amor': Conheça a história e saiba onde assistir grátis e em Português

A novela turca "Uma História de Amor", também conhecida pelo nome original "Bir Aşk Hikayesi" conta a história de um jovem que está em busca dos seus pais biológicos na capital da Turquia, Istambul. Na cidade, ele acaba conhecendo uma jovem bonita e rica.

A dizi é estrelada por Seçkin Özdemir, Tilya Damla Sönmez, Yamaç Telli e Elçin Sangu. Eles são dirigidos por Baris Yös, que também dirigiu a novela turca "Amor de Aluguel" ("Kiralık Aşk"), enquanto o roteiro é de Cemal San.

VEJA MAIS

Confira os detalhes da novela turca "Uma História de Amor":

Trailer da novela turca "Uma História de Amor"

Sinopse da novela turca "Uma História de Amor"

Um jovem chamado Korkut Ali (Seçkin Özdemir) foi abandonado pelos pais enquanto ainda era criança. Por conta disso, ele teve que se virar para crescer nas ruas da Alemanha e enfrentou diversas dificuldades.

Depois que cresceu, ele sonhava em se casar com a sua namorada, mas só até ele descobrir que ela estava tendo um caso com o seu melhor amigo. Parece que o destino dele é ser abandonado pelas pessoas que ama.

Sem rumo na vida, ele tenta achar os pais biológicos e vai até Istambul para achá-los. Lá, ele conhece inesperadamente uma jovem bonita e rica chamada Ceylan (Tilya Damla Sönmez), que está apaixonada por outro homem, que é um cantor famoso chamado Tolga (Yamaç Telli), mas o sentimento não é recíproco, já que ele é apaixonado por Eda (Elçin Sangu).

Depois que Ceylan é salva de um assaltado por Korkut, é o começo de uma história de amor que pode ser para a vida toda. Só que ele não tem muito tempo para aproveitar o romance, pois foi baleado durante o casamento da ex-namorada e os médicos acreditam que ele só tenha mais 1 ano de vida.

Mesmo assim, Korkut está mais perto de encontrar os pais do que imagina, que reconhece a mãe num capa de revista. Ele descobre que Tolga, na verdade, é seu irmão.

Qual a classificação da novela turca "Uma História de Amor"?

A série é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Quantos episódios tem a novela turca "Uma História de Amor"?

A dizi conta com 85 episódios.

Cada episódio tem duração média de 45 minutos.

Qual o elenco da novela turca "Uma História de Amor"?

Seçkin Özdemir, Tilya Damla Sönmez, Yamaç Telli e Elçin Sangu estão no elenco principal da novela.

O ator Seçkin Özdemir interpreta "Korkut Ali" na novela turca "Uma História de Amor", disponível no Looke e no YouTube (Reprodução / Instagram @seckinozdemir)

A atriz Tilya Damla Sönmez interpreta "Ceylan German" na novela turca "Uma História de Amor", disponível no Looke e no YouTube (Reprodução / Instagram @iamdamlasonmez)

A atriz Elçin Sangu interpreta "Eda" na novela turca "Uma História de Amor", disponível no Looke e no YouTube (Reprodução / Instagram @elcinsangu)

Os atores Yamaç Telli e Seçkin Özdemir, que interpretam os irmãos Tolga e Korkut Ali, respectivamente, na novela turca "Uma História de Amor" (Reprodução / X @yamactelli)

Qual o gênero da novela turca "Uma História de Amor"?

A novela é classificada como Drama e Romance.

Onde assistir à novela turca "Uma História de Amor"?

A dizi está disponível no Looke, por meio do Prime Video. Além disso, ela está disponível grátis no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)