VÍDEO: fã leva bandeira do Pará a show do Stray Kids e é confundida com chilena

Uma fã paraense da banda de k-pop Stray Kids viveu uma situação inusitada durante um dos shows do grupo coreano em São Paulo, no início de abril. A criadora de conteúdo conhecida como Kash no TikTok contou que a bandeira do Pará foi confundida com a do Chile e causou constrangimento.

A jovem, que é do Pará e foi aos dois dias de show realizados no Estádio do MorumBIS, decidiu personalizar a bandeira paraense com uma frase de uma música da banda e fotos do seu integrante favorito. A intenção era encontrar outros fãs do Estado no evento, que reuniu cerca de 175 mil pessoas em apresentações no Brasil.

VEJA MAIS

“Eu tinha acabado de botar essa bandeira nas costas, passo um minuto andando, quando eu ouço alguém falando no fundo: ‘Chile, Chile, Chile’”, contou Kash nas redes sociais. “Eu sabia que era comigo, mas fiquei meio assim: ‘Meu Deus, tão confundindo a bandeira do Pará com a do Chile’”.

O episódio se repetiu na saída do estádio, mas dessa vez quem carregava a bandeira era o namorado de Kash. O casal acabou sendo abordado por duas mulheres que os cumprimentaram em espanhol.

“Passaram duas moças e pararam a gente falando: ‘Bienvenidos!’. Elas ficaram até surpresas. ‘Oh, Chile! Chilenos, bienvenidos!’”, relatou ela, aos risos.

Apesar da situação cômica, Kash admite que ficou um pouco constrangida. “É bem engraçada a história, mas a gente se sente meio ofendido, né? Tipo assim, não era a intenção se passar por chilena, pelo amor de Deus.”

A presença do Stray Kids no Brasil causou grande mobilização entre os fãs. O país ocupa o 3º lugar no ranking mundial de buscas sobre o grupo, atrás apenas do Chile e do Peru, segundo dados recentes. Formado em 2017 pela JYP Entertainment, o grupo conta com os integrantes Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin e I.N.