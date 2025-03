Fãs de grupo de K-POP Stray Kids estão acampados há mais de 40 dias para show

Não é novidade que o K-POP é um fenômeno no Brasil e que esse estilo musical possui fãs apaixonados no país. A prova desse fato são os fãs do grupo de K-POP Stray Kids, que prometem ficar acampados e esperando os ídolos por 60 dias na frente do estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Detalhe interessante e curioso: eles já estão lá há 47 dias!



VEJA MAIS



Ao todo, são. Para enfrentar o calor e cansaço, algumas táticas são colocadas em prática pelo grupo, que vão desde revezamento de barracas e bancos de horas organizados em aplicativos de mensagens.

Para evitarem as ondas de calor e tragédias como a que ocorreu com a jovem Ana Clara Benevides, que faleceu devido ao calor no show da cantora norte-americana, Taylor Swift, em novembro de 2023, os fãs estão localizados em uma região que tem cobertura para evitar a chegada do sol. O grupo também comprou sacos de gelo para colocar em coolers com bebidas.

O show do octeto coreano acontece no dia 1° de abril no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, o "Engenhão". Depois, nos dias 5 e 6, eles se apresentam em São Paulo, no MorumBis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, Editora web de OLiberal.com.)