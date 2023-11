Fã morre durante show de Taylor Swift no Rio; cantora lamenta morte: ‘Não posso acreditar’

Uma fã morreu antes do show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17). A artista fez um post nas redes sociais informando a morte.

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite”, disse a cantora.

Taylor afirmou que estava arrasada e ainda que recebeu poucas informações sobre a morte da fã, “além do fato de que ela era incrivelmente linda e muito jovem”.

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, a estudante de psicologia Ana Clara Benevides, 23 anos, morreu na noite de sexta-feira, após passar mal enquanto estava na grade do estádio Engenhão.

A jovem morava em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul, e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Ana Clara estava na grade e acabou desmaiando no local. O enfermeiro Thiago Fernandes, 22, amigo da jovem, informou que ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos, mas, no caminho do hospital, ela teve uma segunda parada e não resistiu.

