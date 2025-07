Zé Felipe fala sobre composição de suas músicas: 'Não é pra escutar igual um Djavan'

Zé Felipe dividiu, durante participação no programa Conversa com Bial, exibido na última segunda-feira (7), como é o processo criativo de suas músicas, que possuem virais na internet com as famosas trends de dança. Ao lado dos artistas Grelo e Felipe Amorim, o cantor diz que sempre faz uns testes antes de lançar a faixa completa.

"Testo o refrão antes de lançar, vejo se engaja. A gente sente na internet o que vai pegar", disse. Segundo Zé, o engajamento digital é uma forma de termômetro decisivo para entender se o novo projeto da vez tem possibilidades de se tornar um sucesso, e deu como exemplo a música "Toma Toma Vapo Vapo", parceria com MC Danny lançada em 2021. Com essa estratégia, ele afirma conseguir identificar o que o público está consumindo no momento e se conectar melhor com os ouvintes - assim como sua ex-esposa, Virgínia Fonseca fazia em dezenas de vídeos divulgados para milhões de seguidores nas suas redes sociais.

VEJA MAIS

O cantor também aproveitou para dizer sobre a relação com as pessoas que reprovam o teor de suas composições.

"Eu vejo que tem muita gente que fala assim: 'Cara, mas olha essas letras de hoje'. Mas realmente é letra pra festa. […] Não é uma letra pra você parar pra escutar igual um Djavan, um negócio assim. É totalmente outra proposta", explicou o cantor.