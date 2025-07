Raízes do Sol é campeã do concurso intermunicipal de quadrilhas

A quadrilha junina Raízes do Sol, do município de Castanhal, é a grande campeã do concurso intermunicipal promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

A Raízes do Sol disputou com o enredo “Ciganos de Ouro” e dominou o concurso todo e alcançou oito notas máximas: conjunto, coreografia, traje e marcação. Somente na evolução recebeu nota 9,9. Além disso, a quadrilha de Castanhal ainda levou a Miss Negritude e melhor coreografia.

Em segundo lugar, a quadrilha Santa Luzia, de Belém, se apresentou com o enredo “Marajó”. A dirigente da quadrilha, Lidiane Magno, acompanhou e resultado e já levou o troféu para o bairro do Guamá. “Foi um grande desafio para nosso grupo, mas estamos aqui para fazer muita festa com esse vice-campeonato”, disse ela, que festejou muito a conquista.

VEJA MAIS

A Explosão Jovem, de Tracuateua, ficou em terceiro lugar. “Tudo maravilhoso, São João muito abençoado, fechamos com chave de ouro e agradecemos nossa diretoria pelo apoio e nossa comunidade que está em festa”, disse Evandro Cordeiro, diretor de cultura da quadrilha, que enalteceu a riqueza cultura paraense no enredo.

O concurso recebeu 71 inscrições, das quais 53 se apresentaram e 18 grupos foram desclassificados.

“Eu quero parabenizar e agradecer todos os envolvidos na organização desse grandioso evento, em especial ao prefeito Igor Normando, que não poupou esforços para realizarmos o retorno do concurso intermunicipal de quadrilhas juninas, em 2025, com participação de grupos de todos os municípios polos do Pará”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Cilene Sabino.

O superintende da Semcult, Aiuá Reis Queiroz, que coordenou a programação geral do Arraial de Belém, disse que o sentimento é de dever cumprido, considerando a diversidade da programação que priorizou e incluiu todos os segmentos da cultura popular de Belém e região das ilhas. Foram mais de três mil artistas, fazedores e fazedoras de cultura, músicos, corpo de bailes que entregaram apresentações que encantaram o público.

“As quadrilhas, em especial, entregaram verdadeiros espetáculos, com enredos baseados em história, arte e cultura do universo junino – ideais para se assistir com a família e vibrar com as apresentações”, analisou o superintendente.

O Arraial de Belém iniciou com espetáculos dos Pássaros e Cordões de Bicho realizados no teatro da Estação Gasômetro e Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, em Icoaraci. Na praça Waldemar Henrique, centro de Belém, foram realizados espetáculos de Bois-Bumbás, Toadas, Carimbó, Grupos Parafolclóricos e shows artísticos.

MAIS TÍTULOS

Além do concurso de quadrilhas juninas, ainda foi divulgados os outros nomes das misses. A faixa da Miss da Terceira Idade ficou com Telma Figueredo, seguida do segundo lugar, de Suzana Cabeça, e Nilce Amaral, em terceiro.

Foram conhecidas também as misses caipiras: Carla Beatriz Pinheiro, da quadrilha Roceiros do Bisturi – do município de Salinópolis, foi a campeã; a Miss Simpatia eleita foi Rosilene Lobato, da quadrilha Revelação Junina, do município de Abaetetuba; a Miss Negritude eleita foi Ana Caroline Cardoso, da junina Raízes do Sol, de Castanhal.