Estreia de 'Superman' gera expectativa entre fãs em Belém com promessa de um herói mais humano

Com uma das estreias mais aguardadas do ano, o novo filme do “Superman” chega oficialmente aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (10) e já movimenta os fãs em Belém. Os admiradores do Homem de Aço se preparam para assistir, em primeira mão, ao longa que promete redefinir o universo do personagem nos cinemas. A ansiedade é motivada pelo elenco renovado e pela expectativa de uma abordagem mais emocional e humana do super-herói.

Esse entusiasmo também ganha força pela alta aprovação da crítica: até a tarde desta quarta-feira (9), “Superman” já acumulava mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, site de referência para avaliações de filmes. Superman inaugura o “Capítulo Um: Deuses e Monstros”, a nova fase do Universo Cinematográfico da DC (DCU). Esse novo momento do DCU começou com a estreia de “Creature Commandos” em 5 de dezembro de 2024.

Estrelado por David Corenswet como o super-herói, o longa promete focar nos primeiros passos de Clark Kent como repórter e no início de sua trajetória como “Superman”. Neva Howell e Pruitt Taylor Vince interpretarão Martha e Jonathan “Pa” Kent, os pais adotivos de Clark. Krypto, o Supercão, também é um dos destaques do filme. A participação dele foi confirmada já no primeiro trailer de Superman, lançado em dezembro passado. Baseado em Ozu, o cão resgatado de James Gunn, Krypto faz sua estreia em um live-action do Homem de Aço.

“Superman” mais humanizado é aposta do novo filme

Para a jornalista Vitória Reimão, de Belém, a expectativa pela estreia já é grande, ainda mais pela nova adaptação dada ao filme. “Eu acredito que esse Superman venha um pouco mais humanizado, mais pé no chão, no sentido da vivência com os seres humanos, porque nos filmes anteriores da DC a gente via algo mais obscuro, mais frio. E que mostrava o lado do Superman da perda, da derrota. A gente quase não sentia aquele sentimento de esperança”, conta.

Sobre a escolha de Corenswet para o papel do Superman, a jovem observa que foi uma boa decisão: “Eu já conhecia o David, ele fez uma participação em Pearl, um filme de terror. Acredito que ele tem consciência de que o Superman é um papel pesado. E que é um papel que passou por anos e anos e está sempre na cultura pop. Também que está presente na infância ou na fase adulta das pessoas, que são os fãs e acompanham a DC. Penso que ele vai conseguir ser leve, vai conseguir trazer aquele Superman que consegue equilibrar entre o peso de ser um super-herói e, ao mesmo tempo, de que ele é um ser humano, que pode não ter nascido na Terra, mas ele foi criado como ser humano”.

Vitória com uma imagem do filme ao fundo (Foto: Arquivo pessoal)

Mudanças para o filme são positivas, analisa fã

Vitória lembra, ainda, que o novo “Superman” pode ser um precursor para uma nova Liga da Justiça futuramente, para abrir uma nova era na DC. "Mas eu acredito que, desde o Batman do Robert Pattinson, a gente vê algumas mudanças positivas”. “Vejo que a DC está abrindo as portas para testar algo diferente, que sempre trabalha nas animações, que é a resolução dos conflitos através de um bom trabalho, de um trabalho em equipe, explorando os poderes dos heróis, com base nas suas ideias. Histórias sejam de origem, sejam as histórias criadas ao longo do contexto pelas HQs”, completa a jornalista.

“Eu espero que seja um filme bom para entrar na lista dos melhores da DC. Porque, na minha opinião, não existe um filme que supere o outro. Até hoje, o Batman é citado, mesmo que seja algo também sombrio, mas é muito citado como crítica social. E, assim como os filmes do Batman, os filmes antigos do Superman, que são clássicos, que todo mundo cita, seja em qualquer local. Penso que o novo filme vai fazer sua marca por ter sua identidade própria, do seu próprio Superman, da sua própria história. E vai entrar na categoria de melhores filmes da DC”, diz Vitória.

Fotógrafo é fã da DC desde criança

O fotógrafo Leonardo Lima, de Belém, também não esconde a expectativa pela estreia do filme. Fã do universo DC há alguns anos, ele planeja assistir ao filme ainda nesta semana. "Faz tanto tempo [que é fã], que nem lembro ao certo, mas desde criança eu sempre consumi os produtos da DC, desde animações até filmes e séries de TV. Basicamente, posso dizer que sou fã desde que me entendo por gente", conta.

Para essa novo momento do "Superman", ele é certeiro e aposta que a interpretação traga novidades. Outro ponto que ele deseja que o filme traga é a essência dos quadrinhos: "Eu espero algo novo, jamais visto antes desde o primeiro filme, quando o diretor Richard Donner revolucionou o cinema de quadrinhos fazendo a gente acreditar que o homem podia voar". "Espero também ver algo mais quadrinhos e menos realista também, no melhor estilo James Gunn, juntando tudo isso, minhas expectativas são grandes para essa nova versão do azulão", relata.

Leonardo com a camisa do herói durante a CCXP de edições anteriors (Foto: Arquivo pessoal)

"Sobre o David, eu fui contra a escolha no início. Embora ele tenha a aparência do personagem, não senti que ele daria conta de um papel tão grande assim, mas agora estou aberto à experiência de vê-lo encarnando o Homem de Aço", pontua sobre a escolha de Corenswet para a produção. " O filme tem um grande potencial, mas a régua é grande quando comparado à versão de 78, porém o histórico de filmes do Superman é um tanto questionável. Então, acredito que ele saia bem sim", completa Leonardo.

Leonardo ainda fala do peso do novo filme para a nova fase do DCU: "Superman já tem uma enorme importância para a cultura pop. Por isso, esse filme vai servir como uma espécie de renascimento tanto para a DC nos cinemas, quanto para o gênero de filmes baseados em quadrinhos, que deu uma esfriada desde Vingadores Ultimato. Então, que melhor maneira de reviver isso tudo do que apostando no primeiro super-herói de todos?".

Elenco

O elenco reúne ainda Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Isabela Merced como Mulher‑Gavião, Nathan Fillion como Lanterna Verde, Edi Gathegi como Senhor Incrível e Anthony Carrigan como Metamorfo. O filme traz, também, uma participação especial de Will Reeve, filho de Christopher Reeve, o eterno Homem de Aço das produções das décadas de 1970 e 1980.