Trailer de Superman bate recorde de visualizações e é o mais assistido da Warner e DC

O primeiro trailer do Superman de James Gunn, que foi lançado na quinta-feira (19), quebrou recordes de visualizações, alcançando impressionantes 250 milhões em 24 horas e se tornando o mais assistido da história da Warner Bros e da DC. A informação foi compartilhada pelo próprio diretor em suas redes sociais na sexta-feira (20).

"Krypto realmente nos levou para casa: com mais de 250 milhões de visualizações e um milhão de postagens nas redes sociais, Superman é oficialmente o trailer mais visto e comentado da história da DC e da Warner Bros. Isso é graças a todos vocês. Muito obrigado! Estamos incrivelmente gratos e, acima de tudo, empolgados para compartilhar este filme com vocês em julho. Boas festas!", diz Gunn no post.

James Gunn é o roteirista e diretor do novo filme do Superman, que traz uma abordagem focada em um Clark Kent mais jovem, logo após deixar Smallville e iniciar sua carreira como repórter em Metrópolis. Paralelamente ao seu começo na profissão, o personagem também começa a trilhar os primeiros passos como Superman. Contudo, o filme não será uma história de origem, portanto, não veremos a destruição de Krypton ou os Kents adotando Clark.

David Corenswet (Pearl) interpreta Clark Kent/Superman, enquanto Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) viverá Lois Lane, e Nicholas Hoult (Mad Max: Estrada da Fúria) será o vilão Lex Luthor. Skyler Gisondo (Licorice Pizza) assumirá o papel de Jimmy Olsen, o melhor amigo de Superman. Wendell Pierce (The Wire) foi escalado para interpretar Perry White, o editor-chefe do Planeta Diário, onde Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen trabalham.

Além desses personagens principais, o filme contará com outros heróis e vilões do universo DC. Nathan Fillion será o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced interpretará a Mulher-Gavião, Edi Gathegi fará o Sr. Incrível e Anthony Carrigan assumirá o papel de Metamorfo. Também estará no elenco María Gabriela De Faria como a Engenheira, uma personagem que mais tarde integrará o grupo The Authority, que terá seu próprio filme no futuro. Com lançamento previsto para 10 de julho de 2025, Superman será o primeiro filme do novo DCU.