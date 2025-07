‘Superman 2’ está nos planos, mas não será continuação direta, diz James Gunn

O aguardado “Superman”, novo filme do Homem de Aço protagonizado por David Corenswet, continua movimentando os bastidores da indústria cinematográfica. Mesmo antes da estreia, a produção já desperta especulações nas redes sociais sobre o impacto que poderá ter no futuro do Universo Cinematográfico DC (DCU). James Gunn, diretor e co-CEO da DC Studios, revelou que já está trabalhando no desenvolvimento de uma continuação.

De forma enigmática, ele adiantou que o novo projeto deve fugir do formato tradicional esperado pelo público: “É uma sequência direta de ‘Superman’? Eu não diria necessariamente isso”, compartilhou brevemente o cineasta à revista Entertainment Weekly, sem revelar mais detalhes sobre o projeto.

“Superman” marca o início do conjunto de filmes e séries intitulado Capítulo Um: Deuses e Monstros, que inaugura oficialmente o novo DCU. Neva Howell e Pruit Taylor Vince darão vida a Martha “Ma” Kent e Jonathan “Pa” Kent, pais adotivos de Clark Kent.

O elenco também conta com Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult no papel de Lex Luthor, Isabel Merced como Mulher Gavião, Nathan Fillion interpretando o Lanterna Verde, Edi Gathegi como Senhor Incrível e Anthony Carrigan como Metamorfo. Um momento especial do longa será a participação de Will Reeve, filho de Christopher Reeve, o eterno intérprete do Superman nas décadas de 1970 e 1980.

Com roteiro assinado por James Gunn, em parceria com Jerry Siegel e Joe Shuster, “Superman” estreia no Brasil em 10 de julho, com sessões antecipadas a partir do dia 8 em cinemas selecionados.