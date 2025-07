De férias pelo Pará, Liniker visita Soure, na Ilha do Marajó; veja

Nesta quarta-feira (09), a Ilha do Marajó recebeu uma das maiores artistas da atual cena cultural brasileira. A cantora, compositora e atriz Liniker está no município de Soure aproveitando as férias com alguns amigos e conhecendo alguns pontos turísticos da cidade. A cantora visitou um ateliê de cerâmica, comprou lembranças da ilha e aproveitou o sol na praia da Barra Velha.

A cantora está hospedada em Joanes com alguns amigos e deve aproveitar mais alguns dias de suas férias em território paraense. A artista visitou o ateliê E-Marajó e comprou alguns itens para levar de lembrança da ilha paraense. Ela atendeu alguns fãs e aproveitou o resto do dia na ilha, antes de retornar para o município em que está hospedada.

Quem é Liniker

Liniker é natural de Araraquara, em São Paulo, e ganhou destaque com a banda “Liniker e os Caramelows”. A partir de 2020, assumiu carreira solo com álbuns marcantes de soul, MPB e R&B. Em 2022, foi a primeira mulher trans a conquistar o Grammy Latino, tanto por Melhor Álbum de Música Popular Brasileira (Indigo Borboleta Anil) quanto por Melhor Canção em Língua Portuguesa ("Baby 95").

VEJA MAIS

Recentemente, Liniker colecionou vários troféus: em dezembro de 2024, brilhou no Prêmio Multishow com quatro vitórias — Artista do Ano, Álbum do Ano, MPB do Ano e Capa do Ano, por "Caju" —, e se tornou a artista mais premiada da noite e emocionou o público com um discurso sobre representatividade.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)