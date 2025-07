Liniker canta ‘Caju’ com banda paraense em Belém; veja

Misturando reggae com a melodia do pop nacional, a banda paraense “Marina e os Leones” protagonizou um momento especial ao lado da artista Liniker no último domingo (6), ao interpretar a música “Caju” no palco de uma casa de show, em Belém. Em um vídeo publicado nas redes sociais da vocalista da banda, é possível ver as duas artistas cantando e dançando ao som contagiante da canção.

“Quando ouvi ‘CAJU’ pela primeira vez, me impactou de tal forma que eu não parava de cantar em casa e pensava 'preciso colocar essa música no show'. E então, fizemos uma versão reggae dela, começamos a tocar no show, fizemos um vídeo. Liniker viu, comentou, disse que amou. Até ali já tava tão, tão, tão feliz!”, escreveu Marina nos comentários de sua publicação no Instagram.

A vocalista da banda agradeceu pela noite com a artista e desejou que a voz, a obra e a existência de Liniker continuem ecoando pelo mundo. “Esse sem dúvida foi um dos sinais mais fortes que já tive até hoje de que estamos seguindo no caminho certo. Que todo esforço, todo trabalho que temos nos bastidores, os perrengues que ninguém vê, tudo vale a pena!”, concluiu Marina.

Banda Marina e os Leones

A banda paraense “Marina e os Leones” é formada por Marina Morais, Caio Furto, Erick Braga, Rodrigo Andrade e Flávio Guarany. O grupo musical tem a influência de artistas das décadas de 90 e 2000, como Paramore e Evanescense, sempre trazendo o rock nacional em seus acordes, mas a banda também vem experimentando fazer adaptações em outras músicas, como foi o caso de “Caju”, da cantora Liniker.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em OLiberal.com)