Nova turnê 'Caju' da cantora Liniker é patrocinada por gigante brasileira de cosméticos; veja

A Natura, multinacional brasileira de cosméticos, anuncia o patrocínio à turnê CAJU, da Liniker, que tem gerado grande expectativa de público com shows esgotados em várias cidades pelo Brasil. A parceria com uma das cantoras mais influentes do país celebra as duas décadas de Natura Musical, a plataforma de cultura da marca, que fomenta trabalhos de grandes nomes da música brasileira, novos artistas e projetos de legado, visibilizando a diversidade da música contemporânea do Brasil.

“Nossa história com a Liniker começou em 2017, quando viabilizamos seu segundo disco 'Liniker e os Caramelows' com a plataforma Natura Musical. De lá para cá, foram diversos trabalhos em conjunto, o mais recente no Rock in Rio Brasil 2024, em que tivemos a artista no nosso time de embaixadoras”, conta Julia Ceschin, Gerente Sênior da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil. A trajetória da cantora é um exemplo do impacto que a plataforma Natura Musical tem na carreira de artistas em ascensão: “A história da Liniker e do investimento da marca em música caminham lado a lado. É um exemplo da importância que o fomento tem na renovação da cena musical brasileira e na construção de legado. O próximo ano será recheado de ações comemorativas e de impacto positivo para o ecossistema da música”, conta a executiva.

Com seu estilo único e letras de destaque que vão desde o pop, samba, jazz, house, pagode e arrocha, Liniker possui uma trajetória de sucesso e uma relação consolidada com a Natura. O primeiro álbum-solo da cantora, Indigo Borboleta Anil, teve show de lançamento no palco da Casa Natura Musical. O trabalho rendeu três indicações ao Grammy Latino e levou o prêmio na categoria de “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”. O novo disco, CAJU, recebeu 11 indicações entre diversas categorias do Prêmio Multishow 2024.

“É muito bom poder trabalhar com marcas com as quais eu me identifico. A Natura esteve presente em outros passos da minha carreira e parcerias como essa são essenciais para o desenvolvimento de artistas independentes como eu. Então é simbólico que a Natura faça parte de um momento tão importante da minha trajetória, que é a turnê de CAJU", afirma Liniker.

Os shows prometem ser um espetáculo inesquecível, com performances que refletem a nova fase de Liniker e o sucesso do álbum CAJU, que, desde o lançamento, ocupa o topo das paradas musicais. Em São Paulo, a cantora se apresenta nos dias 8, 13 e 19 de novembro, no Espaço Unimed, localizado na zona oeste da capital paulista, que já tem todos os ingressos esgotados. Além disso, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador fecham a agenda da turnê, com encerramento previsto para março de 2025.

Líder em cuidados para o corpo, Tododia lança nova linha para peles pretas e pardas

O patrocínio da marca na turnê ‘CAJU’ destaca também a importância de cuidar e valorizar as raízes culturais, além das diversas etnias presentes no Brasil e suas particularidades, algo que tem sido não apenas uma preocupação frequente da Natura, mas que também tem guiado sua atuação no mercado e inovação nas linhas de produtos. Em sintonia com o projeto, a marca acaba de divulgar sua nova linha de cuidados corporais Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju, desenvolvida especialmente para peles pretas e pardas.

O lançamento teve como ponto de partida os indicadores e insights do Projeto Dandara, um estudo aprofundado sobre o bem-estar da mulher negra, que utilizou uma abordagem psicossocial para identificar as particularidades de peles pretas e pardas e dos cuidados específicos que elas necessitam. A pesquisa, que ouviu mais de mil mulheres e foi desenvolvida pela marca em conjunto com especialistas, revelou tendências como a propensão à hiperpigmentação e à descamação acelerada, confirmando a importância de produtos que respeitam essas especificidades.

“Nossos produtos são resultado de uma co-construção com mais de duas mil mulheres autodeclaradas pretas e pardas, o que nos permitiu transformar as descobertas das nossas pesquisas em uma linha de cuidados para a pele, desde a esfoliação suave à nutrição profunda, com uniformização de tom e radiância. Queremos garantir que todas possam se sentir representadas, celebrando a diversidade que faz cada uma de nós única”, afirma Denise Coutinho, diretora de Marketing e Comunicação Brasil da Natura.

Os produtos trazem Niacinamida, Pantenol, Óleo de Gergelim e Vitamina E, testados em mais de 120 tons de pele, proporcionando resultados eficazes para as características únicas das peles pretas e pardas. A fragrância, criada por Jerry Padoly, traz uma explosão de notas tropicais que resgatam a ancestralidade e a cultura afro-brasileira. A compra poderá ser realizada a partir da segunda quinzena de novembro no site oficial da marca.