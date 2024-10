Paraense produz curta ambientado em Belém e inspirado na música 'Tudo', de Liniker

Inspirado na obra da cantora Liniker, especificamente na música "Tudo", de Caju, o paraense Renan Santos produziu um curta-metragem ambientado em Belém, que aborda as diferentes formas de amar. Na trama, que será exibida ao público no dia 25 deste mês, os seis personagens exploram as diferentes e possíveis formas de amar, desde o amor entre amigos ao amor romântico.

Segundo informações compartilhadas pelo diretor, o curta "Faz de Mim Tudo" dá vida às histórias de amor narradas nas letras profundas do álbum de Liniker. A produção também mescla uma estética visual vibrante com uma narrativa íntima e utiliza uma linguagem corporal, trazendo à tona a musicalidade e as emoções que permeiam a canção "Tudo". Filmado na capital, o filme apresenta personagens autênticos e cenários que representam a diversidade da Amazônia.

"O curta propõe uma pergunta intrigante: como seria se a música 'Tudo' ganhasse vida nas ruas e nos corações de Belém? Entre momentos de afeto, paixão e liberdade, o espectador é convidado a mergulhar nas nuances dessas relações, sentindo o pulsar do amor em suas mais diversas manifestações", explicou Renan, também conhecido como "Olhar de Santos".

Onde assistir

A exibição do curta ocorrerá no dia 25 deste mês, no Gueto Hub, livraria localizada no bairro do Jurunas. Além de prestigiarem a obra, os visitantes também poderão fazer perguntas ao elenco do curta no encontro que está marcado para as 19 horas.